3 сериала для фанатов "Настоящего детектива"
Вышедший в 2014-м году первый сезон детективного сериала "Настоящий детектив" с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях произвел фурор. Позже он был номинирован на награды "Эмми" и "Золотой глобус" как лучший драматический сериал и лучший мини-сериал на телевидении, отмечен многочисленными положительными рецензиями кинокритиков и восхищенными отзывами зрителей.
В картине присутствует интригующая завязка, неожиданные сюжетные повороты, любовный треугольник и, конечно же, два главных героя, абсолютно противоположных друг другу.
Подборка похожих по атмосфере и темпу развития событий сериалов – в материале "Рамблера".
"Убийство" (2011-2014)
Сара – опытный детектив, профессионал своего отдела. Несмотря на успешную карьеру девушка планирует выйти на пенсию в еще молодом возрасте и переехать с женихом в Калифорнию. Однако ее планам не суждено сбыться, по крайней мере в ближайшее время: в последний рабочий день Сару направляют на возможное место преступления в заброшенном парке, где была обнаружена окровавленная женская футболка. Расследование дела поручают Саре и ее напарнику, темпераментному и слегка агрессивному новичку Стивену.
"Мост" (2011-2018)
На Эресуннском мосту обнаруживают труп женщины, который лежит ровно на границе между Данией и Швецией. Правоохранители из соседствующих стран совместными усилиями расследуют жестокое убийство. Однажды преступник связывается с амбициозным и предприимчивым журналистом Даниэлем, которого впоследствии использует для передачи правоохранителям наводок на планируемые преступления. Интровертная шведка Сага и общительный датчанин Мартин назначаются ответственными по данному делу. Напарникам предстоит выяснить мотивы совершения зверских убийств и найти убийцу в возможно короткие сроки.
"Перевал" (2018)
Полицейские находят на границе между Германией и Австрией труп мужчины. При нем обнаруживаются поддельные документы и хвост из конского волоса. За расследование загадочного преступления берутся два детектива из соседствующих стран. Добродушная и приятная в общении немка Элли подходит к своим обязанностям с максимальной ответственностью. В напарники ей достается грубый и эгоистичный детектив Гедеон, который борется с алкогольной и наркотической зависимостью. Несмотря на противоположные характеры и подходы к работе им предстоит объединиться для распутывания цепочки таинственных и жутких событий.