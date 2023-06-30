3 сериала для фанатов "Настоящего детектива"

Вышедший в 2014-м году первый сезон детективного сериала "Настоящий детектив" с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном в главных ролях произвел фурор. Позже он был номинирован на награды "Эмми" и "Золотой глобус" как лучший драматический сериал и лучший мини-сериал на телевидении, отмечен многочисленными положительными рецензиями кинокритиков и восхищенными отзывами зрителей.

© Кадр из сериала "Убийство"

В картине присутствует интригующая завязка, неожиданные сюжетные повороты, любовный треугольник и, конечно же, два главных героя, абсолютно противоположных друг другу.

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Подборка похожих по атмосфере и темпу развития событий сериалов – в материале "Рамблера".

"Убийство" (2011-2014)

Кадр из сериала "Убийство"

Сара – опытный детектив, профессионал своего отдела. Несмотря на успешную карьеру девушка планирует выйти на пенсию в еще молодом возрасте и переехать с женихом в Калифорнию. Однако ее планам не суждено сбыться, по крайней мере в ближайшее время: в последний рабочий день Сару направляют на возможное место преступления в заброшенном парке, где была обнаружена окровавленная женская футболка. Расследование дела поручают Саре и ее напарнику, темпераментному и слегка агрессивному новичку Стивену.

"Мост" (2011-2018)

На Эресуннском мосту обнаруживают труп женщины, который лежит ровно на границе между Данией и Швецией. Правоохранители из соседствующих стран совместными усилиями расследуют жестокое убийство. Однажды преступник связывается с амбициозным и предприимчивым журналистом Даниэлем, которого впоследствии использует для передачи правоохранителям наводок на планируемые преступления. Интровертная шведка Сага и общительный датчанин Мартин назначаются ответственными по данному делу. Напарникам предстоит выяснить мотивы совершения зверских убийств и найти убийцу в возможно короткие сроки.

"Перевал" (2018)

Кадр из сериала "Перевал"