3 фильма про Восток, которые помогут узнать другую культуру

Восток всегда представлялся нам экзотическим краем, чью культуру сложно понять.

© Кадр из фильма "Последний император"

"Рамблер" делится подборкой фильмов, в которых удачно передана тонкая восточная атмосфера.

"Последний император" (1987)

Кадр из фильма "Последний император"

Кинокартина повествует о последнем императоре Поднебесной — Пу И, который взошел на престол ребенком. Во дворце к нему долгое время относились так, словно он является маленьким божеством. Мальчику разрешено практически всё. Однако вскоре наступает революция, и жизнь ребенка-императора начинает медленно рушиться.

Фильм получил 9 статуэток кинопремии "Оскар". Во время съемок режиссера Бернардо Бертолуччи консультировал Пу Цзе — брат бывшего императора и один из персонажей ленты. Это первый европейский фильм с 1949 года, который снят о Китае и в Китае.

"Анна и король" (1999)

Школьная учительница Анна вместе со своим сыном уезжает из Англии и отправляется в экзотический Сиам — современный Таиланд. В новой стране героиня должна обучать детей короля Монгкута. Западные нравы в лице Анны сталкиваются с восточными традициями, которых придерживается местный правитель. На фоне развивающихся взаимоотношений главных героев готовится заговор против короля.

Фильмы был номинировал на премию "Оскар". Он позволяет зрителям увидеть, как взаимодействуют представители разных культур.

"Королева пустыни" (2014)

Кадр из фильма "Королева пустыни"

Кинокартина основана на реальных событиях и рассказывает о жизни английской разведчицы Гертруды Белл, которая, устав от высшего лондонского света, уезжает к своему дяде в Тегеран. Именно в этом городе девушка знакомится с культурой Востока, в которую влюбляется. После ужасной трагедии Гертруда становится писательницей и посвящает свою жизнь исследованию Ближнего Востока.