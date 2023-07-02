4 фильма про безумное соседство

Не все новые соседи угощают вкусными пирожками. Некоторые приносят неприятности. При встрече с этими странными людьми хочется просто спрятаться и больше никогда не появляться у них на глазах.

© Кадр из фильма "Соседи. На тропе войны"

"Рамблер" делится подборкой фильмов про безумное соседство, которое превращает чужую жизнь в ад.

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"Соседи. На тропе войны" (2014)

Кадр из фильма "Соседи. На тропе войны"

Молодая семья недавно переехала в новый район. Вокруг оказалось тихо и спокойно — идеальное место для воспитания маленького ребенка. Все бы ничего, если бы в соседний дом внезапно не заселилась толпа студентов-тусовщиков, которые каждый вечер устраивают шумные вечеринки. Уладить конфликт словами не получается, и между соседями начинается настоящая война.

"Женщина в окне" (2021)

Кадр из фильма "Женщина в окне"

Триллер повествует о женщине по имени Анна, которая страдает агорафобией — боязнью открытого пространства. Уже долгое время она совсем не выходит из дома. К Анне в гости наведывается новая соседка Джейн, с которой они неожиданно завязывают дружбу. Однако в тот момент, когда героиня наблюдает за соседней квартирой из окна, новую подругу убивают прямо у нее на глазах. Анна звонит в полицию, но там ее уверяют, что Джейн на самом деле жива.

"Дюплекс" (2003)

Алекс и Нэнси, которые были идеальной парой, наконец-то нашли дом своей мечты — двухэтажные апартаменты в Бруклине. Риелтор уверял, что их соседка с верхнего этажа — милейшая старушка, которая никак не помешает уединению влюбленных и вскоре отойдет в мир иной. Вот только смерть в планы пожилой женщины не входила. Гиперактивная старушка каждый день устраивает молодой паре кошмар наяву. Алекс и Нэнси начинают задумываться, как же самим покончить с безумной соседкой.

"Сдается дом со всеми неудобствами" (2016)

Кадр из фильма "Сдается дом со всеми неудобствами"