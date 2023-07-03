Россияне выбрали знаковые фильмы поколений X, Y, Z

В числе знаковых фильмов и сериалов трех поколений жители России назвали дилогию "Брат" и "Игру престолов". Свое мнение они высказали в рамках опроса медиахолдинга "Цифровое Телевидение" и Института современных медиа, пишет ТАСС.

© Кадр из дилогии "Брат"

Участники исследования самостоятельно указывали по три фильма, сериала и героя, которые считают особенно значимыми для своего поколения. Самые частотные ответы подсчитали и на их основе составили рейтинг узнаваемости для каждого из поколений.

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Для россиян поколений X (родились с 1963 по 1982 год) и поколения Y (родились с 1983 по 1997 год) наиболее важными стали фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2", которые вышли в 1997 и 2000 годах соответственно. Поколение Z (те, кто родился с 1998 по 2009 год) выбрали серию фильмов о Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг. При этом работы Балабанова попали и в рейтинг молодежи: там они заняли 10 строчку вместе с "Пиратами карибского моря".

Из сериалов во все три рейтинга попала "Игра престолов" по циклу романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Проект длился с 2011 по 2019 год.

Культовыми героями для трех поколений стали Данила Багров из дилогии "Брат" и Саша Белый из сериала "Бригада".

Исследование проводили с 16 по 23 июня. Опрос прошли 1,6 тысячи жителей разных городов России, которые смотрят кино не реже чем раз в месяц в любых средах. Возраст респондентов — от 14 до 60 лет.