5 фильмов для тех, кто хочет начать жизнь с чистого листа

В жизни многих людей однажды наступает момент, когда немедленно хочется изменить все: уйти с опостылевшей работы, порвать отношения, переехать в другую страну и полностью сменить круг общения.

© Кадр из фильма "Алиса здесь больше не живет"

Находясь на этом жизненном этапе, порой бывает полезно посмотреть фильмы о людях, которые также решили начать все с чистого листа.

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Подробнее о лучших картинах из этой категории – в материале "Рамблера".

"Алиса здесь больше не живет", 1974

После смерти мужа Алиса остается одна с маленьким ребенком и ей едва удается свести концы с концами. Героиня переезжает в другой город и устраивается на работу официанткой. Внезапно в ее жизни появляется мужчина, но есть проблема – ему никак не удается найти общий язык с ребенком возлюбленной. Параллельно вместе с этим у Алисы возникают проблемы на работе.

"Эрин Брокович", 2000

В центре биографической драмы мать-одиночка, которая после полосы неудач пытается построить свою жизнь заново. Героиня устраивается на работу в юридическую фирму и постепенно добивается больших высот в карьере. Однако судьба продолжает испытывать Эрин на прочность: теперь героине нужно противостоять крупной корпорации в суде.

"Повар на колесах", 2014

Комедия повествует историю шеф-повара Карла Каспера. Оставшись без работы в популярном ресторане Лос-Анджелеса, герой решает открыть собственную закусочную в фургоне. Новое детище позволяет ему иначе взглянуть на привычную работу, вновь влюбиться в нее и даже наладить отношения со своей семьей.

"Марго", 2020

Кадр из фильма "Марго"

После смерти мужа Марго решает кардинально изменить свою жизнь. Героиня переезжает к сестре, чтобы поступить в колледж, о котором мечтала всю жизнь. Марго не рассчитывает вновь обрести любовь, но у жизни на нее иные планы: женщина встречает мужчину, который позволяет ей вновь почувствовать вкус к жизни.

"Танцуй отсюда!", 2013