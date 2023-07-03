Российский фильм "Голоса Арктики" выиграл на фестивале в Италии

Документальный фильм "Голоса Арктики" режиссера Ивана Вдовина удостоился одной из главных наград на международном фестивале Ischia Film Festival. Картина выиграла в номинации "Лучший фильм в секции Location denied", пишет "Российская газета".

© Кадр из фильма "Голоса Арктики"

Эксперты фестиваля отметили, что в "Голосах Арктики" уникальные локации, особенно красивые кадры и музыка. Они выразили благодарность авторам фильма за то, что показали, как живут и сохраняют этнические традиции люди в отрыве от цивилизации.

Фильм "Голоса Арктики" — три новеллы о людях Крайнего Севера. В новеллах идет речь о традициях, быте, роли музыки в жизни. Конфликт фильма заключается в борьбе современного мира и этноса, который передается от поколения к поколению. В фильме появляются немецкие TikTok-блогеры, шаманские обряды, стихи из фильма Алексея Балабанова “Брат-2” на юкагирском языке.

"Голоса Арктики" снимали в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Республике Саха (Якутия).

Российский модельер, ресторатор, диджей и саундпродюсер Денис Симачев стал сквозным персонажем картины. Он поехал в экспедицию на Север, чтобы записать голоса Арктики и создать из них музыкальную композицию. В финале он исполняет диджей-сет на вездеходе-бурлаке. В сет входят треки, которые Симачев создал на основе местного фольклора.

Денис собрал не меньше 12 этнических голосов. Из них он создал музыкальный альбом "Арктика" и коллекцию пластинок из винила.