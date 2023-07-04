5 лучших фильмов о советском спорте
Картины о спорте в СССР неслучайно пользуются большой популярностью. Они не только рассказывают истории о достижениях спортсменов, но также позволяют окунуться в неповторимую атмосферу советской эпохи.
О феномене советского спорта в кино говорили многие режиссеры. Но мы выбрали самые яркие и запоминающиеся киноленты.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
"Легенда № 17", 2012
Этот фильм основан на реальной истории жизни знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова. Он рассказывает о его пути к успеху, таланте и волевой силе, а также о вкладе спортсмена в развитие хоккея в СССР.
Картина "Легенда № 17" с Данилой Козловским в главной роли получила множество хвалебных отзывов как со стороны зрителей, так и со стороны кинокритиков.
"Движение вверх", 2017
Картина повествует о знаменитой победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года. В фильме показано, как советская команда одерживает победу над сильнейшими соперниками, преодолевая все трудности и препятствия на пути.
"Движение вверх" впечатляет своей интенсивностью и захватывающей игрой актеров. Неслучайно проект режиссера
Антон Мегердичева является одним из самых знаменитых фильмов о советском спорте.
"Лев Яшин. Вратарь моей мечты", 2019
Действие байопика разворачивается в 1949 году. Картина начинается с того, что молодой вратарь Лев Яшин во время первой игры в основном составе "Динамо" пропускает стыдный гол. Однако спортсмен не опускает руки: он продолжает упорно тренироваться и идти к своей мечте, чтобы однажды стать легендой.
"Мистер Нокаут", 2022
Картина повествует историю знаменитого советского боксера Валерия Попенченко. Прежде чем добиться всемирного признания, герою пришлось пройти через множество трудностей: детство в суворовском училище Ташкента, служба курсантом-пограничником и упорные тренировки. Но Валерий не останавливался ни перед чем, зная, что в конце концов его ждет награда за труды.
"Гроссмейстер", 1972
Шахматист Сергей Хлебников никогда не мечтал о победе в турнирах. Герой отличается трудолюбием и целеустремленностью, но вместе с тем он весьма вспыльчивый и эмоциональный. Однако однажды удача улыбается и ему –Хлебников побеждает на международном матче претендентов.