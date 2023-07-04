5 лучших фильмов о советском спорте

Картины о спорте в СССР неслучайно пользуются большой популярностью. Они не только рассказывают истории о достижениях спортсменов, но также позволяют окунуться в неповторимую атмосферу советской эпохи.

© Кадр из фильма "Легенда №17"

О феномене советского спорта в кино говорили многие режиссеры. Но мы выбрали самые яркие и запоминающиеся киноленты.

Видео дня

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

"Легенда № 17", 2012

Этот фильм основан на реальной истории жизни знаменитого советского хоккеиста Валерия Харламова. Он рассказывает о его пути к успеху, таланте и волевой силе, а также о вкладе спортсмена в развитие хоккея в СССР.

Картина "Легенда № 17" с Данилой Козловским в главной роли получила множество хвалебных отзывов как со стороны зрителей, так и со стороны кинокритиков.

"Движение вверх", 2017

Картина повествует о знаменитой победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года. В фильме показано, как советская команда одерживает победу над сильнейшими соперниками, преодолевая все трудности и препятствия на пути.

"Движение вверх" впечатляет своей интенсивностью и захватывающей игрой актеров. Неслучайно проект режиссера

Антон Мегердичева является одним из самых знаменитых фильмов о советском спорте.

"Лев Яшин. Вратарь моей мечты", 2019

Кадр из фильм " Лев Яшин . Вратарь моей мечты"

Действие байопика разворачивается в 1949 году. Картина начинается с того, что молодой вратарь Лев Яшин во время первой игры в основном составе "Динамо" пропускает стыдный гол. Однако спортсмен не опускает руки: он продолжает упорно тренироваться и идти к своей мечте, чтобы однажды стать легендой.

"Мистер Нокаут", 2022

Кадр из фильма "Мистер Нокаут"

Картина повествует историю знаменитого советского боксера Валерия Попенченко. Прежде чем добиться всемирного признания, герою пришлось пройти через множество трудностей: детство в суворовском училище Ташкента, служба курсантом-пограничником и упорные тренировки. Но Валерий не останавливался ни перед чем, зная, что в конце концов его ждет награда за труды.

"Гроссмейстер", 1972

Кадр из фильма "Гроссмейстер"