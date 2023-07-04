Режиссер Квентин Тарантино ответил на многочисленные вопросы о третьей части его фильма "Убить Билла". По его словам, новый фильм снимать не будут.

По словам Тарантино, он не планирует работать над третьей частью "Убить Билла". Его последней работой станет картина "Кинокритик" о журналисте, который пишет рецензии на фильмы.

Квентину Тарантино принадлежат множество кинолент, которые стали культовыми. Среди них две части "Убить Билла", последняя из них вышла в 2004 году.