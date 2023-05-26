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Режиссер Квентин Тарантино раскрыл причины своего ухода из киноиндустрии

Квентин Тарантино, режиссер и сценарист, завершил работу над девятью полнометражными фильмами. Он объявил, что его десятым проектом, под названием "Кинокритик", станет его последней работой в киноиндустрии. В интервью Deadline он объяснил причины такого решения.

Тарантино отметил, что настал "пик" его карьеры, и это идеальное время для завершения работы режиссера. Он подчеркнул, что ему нравится идея уйти, будучи на вершине. По его словам, он посвятил 30 лет своей жизни кинематографии и теперь решил сказать: "Хватит". Он не хочет продолжать работать, не достигая желаемых результатов.

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Тарантино также заявил, что в будущем возможно займется телевизионным шоу или короткометражным фильмом. Однако, он уверен, что в большей степени будет заниматься писательской деятельностью.

Он подчеркнул, что может создать телешоу, снять короткометражный фильм или поставить пьесу. Режиссер не исчезнет с горизонта, но скорее всего будет больше посвящать себя писательскому искусству.

Ранее мы писали о том, что Тарантино подтвердил, что дописал сценарий последнего фильма.

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