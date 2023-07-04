$89.33+0.9497.26+1.24

Новый фильм в серии "Чужой" закончили снимать

Материал для нового фильма из серии "Чужой" закончили снимать в Будапеште 3 июля. Съемочный процесс длился немногим меньше четырех месяцев. Об этом сообщила команда проекта в социальных сетях.

Над проектом работают студия 20th Century Studios и компания создателя оригинального фильма Ридли Скотта Scott Free. Сценарием и режиссурой занимается Федерико Альварес, а в главной роли выступит Кэйли Спэни, которая известна по мини-сериалу "Мейр из Исттауна".

О сюжете нового "Чужого" пока неизвестно ничего. Премьера запланирована на 16 августа следующего года. По франшизе снимут также сериал.

По книге "Волшебник Изумрудного города" снимают фэнтези

Ранее "Рамблер" писал, что второй сезон сериала "Песочный человек" начали снимать.

Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости