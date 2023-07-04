Новый фильм в серии "Чужой" закончили снимать

Материал для нового фильма из серии "Чужой" закончили снимать в Будапеште 3 июля. Съемочный процесс длился немногим меньше четырех месяцев. Об этом сообщила команда проекта в социальных сетях.

Над проектом работают студия 20th Century Studios и компания создателя оригинального фильма Ридли Скотта Scott Free. Сценарием и режиссурой занимается Федерико Альварес, а в главной роли выступит Кэйли Спэни, которая известна по мини-сериалу "Мейр из Исттауна".