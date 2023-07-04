Фильм дня: “Прерванная жизнь” — драма о реальной жизни в психбольнице

Фильм “Прерванная жизнь” вышел на экраны в 1999 году. Он был создан по книге Сюзанны Кейсен. Будучи школьницей, ее отправили в психиатрическую клинику, где она проходила лечение от депрессии и расстройства личности. Позже она написала о своем опыте книгу, которую экранизировали.

© Кадр из фильма "Прерванная жизнь"

В материале “Рамблера” — о фильме, который показывает изнанку психических расстройств.

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Главная героиня фильма Сюзанна попадает в психиатрическую лечебницу при попытке суицида. Там она знакомится с другими пациентками, одна из которых. Лиза Роу, становится ее подругой. Во время лечения Сюзанна начинает страдать от деперсонализации личности, а Лиза только способствует этому. В итоге девушке нужно пройти множество препятствий для излечения. И она не знает, чем это для нее обернется, прервется ли ее жизнь?

Главные роли сыграли Вайнона Райдер и Анджелина Джоли — тот редкий случай, когда легендарных актрис можно увидеть в совместной работе в молодости. Несмотря на то, что Райдер сыграла главную роль, наибольшее внимание критиков досталось Анджелине Джоли. Ее работу отметили как великолепную и за нее она получила первый “Оскар”, третий “Золотой глобус” и награду гильдии киноактеров США.

Сам фильм получил неоднозначные отзывы критиков. В основном его ругали за мрачность, а также за то, что режиссер позволил себе вольность и отошел от биографии самой Сюзанны Кейсен и того, что она писала в книге.

Сама Кейсен говорила, что также раскритиковала Джеймса Мэнголда за слишком большое количество художественного вымысла в фильме. По ее словам, для того, чтобы добавить драмы, режиссер испортил некоторые сцены. Кейсен уверяла, что на самом деле фильм не смог раскрыть ее книгу так, как она хотела, несмотря на то, что она выступала сценаристом картины.