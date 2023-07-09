Почему вам стоит посмотреть французскую комедию «Имя»

Хороший фильм способен скрасить любой вечер. "Рамблер" расскажет о необычной французской комедии "Имя".

© Кадр из фильма "Имя"

"Имя" — французско-бельгийский комедийный фильм, написанный и снятый Александром де Ла Пательером и Матье Делапортом и выпущенный на экраны в 2012 году.

Видео дня

Уже по начальным титрам картины можно понять, с чем будет связан сюжет — все актеры, режиссер, продюсеры в титрах называются лишь по именам. И главным акцентом в фильме станет имя еще нерожденного ребенка у харизматичной французской пары — возлюбленные ждут появления на свет сына и уже раздумывают над именем.

Кадр из фильма

Герои собираются в благоустроенной парижской квартире мелкобуржуазного интеллектуала Пьера (Шарль Берлинг) и его чрезмерно занятой жены Элизабет (Валери Бенгиги). К ужину прибыли друг детства Элизабет, Клод (Гийом де Тонкедек), с которым она посещала уроки танцев, и брат Пьера, Винсент (Патрик Брюэль). Они болтают, ожидая Анну (Джудит Эль Зейн), беременную и вечно опаздывающую жену Винсента.

Все превращается в сумасшествие, когда Винсент раскрывает имя, которое они с Анной выбрали для своего первенца. Оказывается, пара планирует назвать сына Адольфом. Этот факт превращает вечер в каскад молниеносных реакций и контраргументов -— французы начинают шумно спорить о том, можно ли называть ребенка именем одного из главных злодеев в истории. Пока все убеждают Винсента, что Адольф — это неприемлемый выбор имени для ребенка, будущий отец уверяет, что имя никак не связано с Гитлером и он имеет право называть сына, как ему вздумается.

Ситуация достигает апогея, когда приходит беременная Анна, и тут становится еще смешнее. Параллельно с тем, как раскрывается история имени будущего ребенка Винсента и Анны, в компании друзей разворачивается настоящая драма. Оказывается, долгие годы дружбы мужчины полагали, что Клод — нетрадиционной сексуальной ориентации.

Друзья просто были уверены в этом, а Клод даже не догадывался о своей репутации. Позже выясняется, что на самом деле Клод давно влюблен в женщину и даже состоит с ней в отношениях. Однако, главная интрига фильма состоит в том, кто же на самом деле эта женщина.

Искрометные диалоги и неожиданные повороты сюжета приводят друзей к разгадке — возлюбленная Клода оказывается практически одной из них. Когда ее личность будет раскрыта, героям придется переосмыслить всю свою жизнь.