Современные ремейки, которые не уступают оригиналу

Многие киностудии из-за отсутствия вдохновения обращаются к хитам прошлых лет и делают ремейки фильмов. Часто они сталкиваются с критикой, так как им не удалось воспроизвести атмосферу киноленты, но иногда у них получаются настоящие шедевры.

© Кадр из фильма "Миссия невыполнима"

Об успешных ремейках, которые понравились и критикам, и зрителям, — в материале “Рамблера”.

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“Дюна” (2021)

Новая “Дюна” стала уже вторым ремейком оригинальной киноленты 1984 года. Режиссер Дени Вильнев выбрал выигрышную историю, которая уже успела завоевать сердца зрителей нескольких поколений. Новая “Дюна” блеснула актерским составом: Тимоти Шаламе, Зендея, Оскар Айзек, Джейсон Момоа и другие.

Картина получила восторженные отзывы критиков и поклонников, а также завоевала шесть “Оскаров”, шесть премий BAFTA и один “Золотой глобус”. Сейчас зрители находятся в ожидании второй части и уже предвкушают премьеру.

“Оно” (2017)

Культовый ужастик по мотивам рассказа Стивена Кинга не оставил равнодушными зрителей и в 1990 году, и в 2017. Андрес Мускьетти, выступивший режиссером проекта, смог найти баланс между ужасом и сентиментальностью, чем и подкупил критиков. Громких наград картина не получила, но стала плотной частью современной поп-культуры, поэтому мерч из фильма продавался еще очень долго. Глядя на коммерческий успех первой картины продюсеры решили снять сиквел, но он уже оказался не так успешен, хоть и дал посмотреть на фильм ужасов с другой стороны.

“Миссия невыполнима” (1996-н.в.)

Культовая франшиза с Томом Крузом в главной роли была основана на сюжете одноименного телесериала, который выходил в США в 60-х годах прошлого века. Еще тогда у студии Paramount появилась идея о создании франшизы, но идею не восприняли всерьез. В 90-х годах появился Том Круз, который был готов работать над картиной совместно с продюсерами и режиссерами. И это дало истории об агенте ЦРУ новый виток развития. До сих пор фильмы франшизы регулярно выходят в широкий прокат и собирают кассу.

“Хатико: самый верный друг” (2008)