Фильм недели: турецкая мелодрама, которая заставит и плакать, и смеяться

Слава о турецких сериалах идет по всему миру, однако многим ли известно о полнометражном турецком кино? Смогут ли турецкие режиссеры и сценаристы также показать драму и чувства, как в сериале? "Рамблер" расскажет о фильме "Мой брат", который стоит посмотреть тем, кто любит душевные комедии.

© Кадр из фильма "Мой брат"

Сюжет разворачивается вокруг двух родных, но очень непохожих братьев. Сыграли их главные турецкие красавчики Бурак Озчивит и Мурат Боз. Ихе герои оба певцы, но один из них известен по всей стране, а второй только в узких кругах. Долгое время они не общались, но встретились, чтобы почтить память умершего отца.

Отец успел при жизни рассказать им о своем последнем желании, из-за которого им долгое время придется проводить вместе в одной машине. По дороге они встретят очаровательную девушку-журналисту, которую сыграла Аслы Энвер. Между тремя молодыми людьми завяжется целая история, наблюдав за которой зрители будут смеяться и плакать.

"Бурак Озчивит, Аслы Энвер и Мурат Боз как-то очень гармонично сыграли втроем. Чувствовалась какая-то искренность.

Эти двое будто и правда братья. Они показывают зрителям сложные и вместе с тем теплые отношения родных людей, которые не смогут игнорировать друг друга даже если сильно захотят. Особенно приятно смотреть фильм, потому что чувствуется, что несмотря на все ошибки герои просто добрые и любящие люди, которые никак не могут договориться.