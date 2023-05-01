3 турецких сериала для тех, кто любит драмы и интриги

Засмотрели до дыр «Постучись в мою дверь» и «Черную любовь», а выбрать новый сериал никак не получается? Чтобы облегчить вам задачу, «Рамблер» собрал топ турецких сериалов, которые уже влюбили в себе миллионы зрителей по всему миру.

© Кадр из сериала "Дочь посла"

На каком проекте стоит остановиться, читайте в материале «Рамблера».

«В ожидании солнца» (2013 — 2014)

Демет и ее дочь Зейнеп живут в небольшом городке Гельязы, который больше похож на деревню. У них есть маленькое ателье, которое практически не приносит никаких доходов. Однажды давняя подруга матери Жале, которая работает в престижном учебном заведении Стамбула преподавателем, предлагает Демет и Зейнеп переехать к ней, а также устроить девочку в колледж. Мать, мечтая дать дочери хорошее образование, идет на этот шаг, и они с дочкой переезжают в Стамбул.

Кадр из сериала "В ожидании солнца"

«Черно-белая любовь» (2017 — 2018)

Аслы — врач, спасающая людей. А Ферхат — наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека, и глазом не моргнув. Их пути пересекаются, когда девушку насильно привозят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому. Однако Аслы случайно становится свидетельницей убийства, и теперь сама должна умереть. Но у Ферхата рука не поднимается убить ее, поэтому он предоставляет Аслы шанс.

Кадр из сериала "Черно-белая любовь"

«Дочь посла» (2019 — 2022)

Дочь посла и парень из простой семьи поженились, несмотря на противодействие влиятельного отца девушки. Но в первую брачную ночь между молодыми людьми что-то произошло, и они расстались. Кто-то говорит, Нарэ превратилась в пегую птицу и улетела в дальние страны, а кто-то считает, что девушка просто сбежала в Европу. Прошли годы. Санджар стал преуспевающим бизнесменом. Он собирается жениться на нелюбимой женщине. И в этот момент на родину возвращается Нарэ, а с ней дочка — Мелек...