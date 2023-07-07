Топ фильмов о дружбе человека и собаки
Многие уверены, что собака – самый преданный друг человека. Нередко так оно и случается в жизни. Дружбе человека и собаки посвящено немало фильмов. О лучших из них – в подборке "Рамблера".
«Хатико: самый верный друг», 2009 год
Режиссер: Лассе Халльстрем
Душераздирающая картина с Ричардом Гиром и псом породы Акита-ину в главных ролях. В сюжете история профессора и его преданной собаки, которая ежедневно по утрам провожала на воказал своего хозяина, отправляющегося на работу. Пес ждал на вокзале его возвращения целый день – так повторялось много лет. Однако в один из дней профессор не вернулся – он скончался. Но это не помешало верному другу ждать на том же месте, когда его хозяин выйдет из поезда, еще целых девять лет.
«Белль и Себастьян», 2013 год
Режиссер: Николя Ванье
Французский фильм, рассказывающий историю шестилетнего мальчика, живущего со своим двоюродным дедом у подножия Альп. Местные охотники давно пытаются выйти на след "зверюги", угрожающей, по их мнению, всему местному скоту. Однажды парнишке удается с ней познакомиться, однако "зверюга" оказывается безобидной, белой и пушистой в прямом смысле этих слов собакой. Ребенок быстро привязывается к своему новому другу, однако ему предстоит долго скрывать эту дружбу, чтобы животное не попало в руки к охотникам, а помимо этого, у порога уже стоят войска Третьего рейха.
«Марли и я», 2008 год
Режиссер: Дэвид Фрэнкел
История семейной пары, решившей начать жизнь с чистого листа. Они переезжают и становятся хозяевами щенка лабрадора с кличкой Марли. Уход за собакой и совместная жизнь оказываются не такими простыми, как казалось. Проделки шаловливого животного порой приводят к серьезным разладом в семье, однако впоследствие преодоление этих трудностей приводит семью к готовности родить ребенка.
«Венди и Люси», 2008 год
Режиссер: Келли Райхарт
В сюжете довольно грустная и непростая история девушки по имени Венди, которая решается отправиться из своего небольшого провинциального городка на заработки на Аляску. Рядом с ней по жизни присутствует лишь один верный друг – собака Люси, которая и в это путешествие отправляется с хозяйкой. В какой-то момент трудные обстоятельства заставляют Венди совершить кражу, после чего она оказывается в отделе полиции, а Люси остается на улице совершенно одна. После освобождения единственная мечта и цель девушки – вернуть себе друга и наладить, наконец, свою жизнь.