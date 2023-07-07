Топ фильмов о дружбе человека и собаки

Многие уверены, что собака – самый преданный друг человека. Нередко так оно и случается в жизни. Дружбе человека и собаки посвящено немало фильмов. О лучших из них – в подборке "Рамблера".

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«Хатико: самый верный друг», 2009 год

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Режиссер: Лассе Халльстрем

Душераздирающая картина с Ричардом Гиром и псом породы Акита-ину в главных ролях. В сюжете история профессора и его преданной собаки, которая ежедневно по утрам провожала на воказал своего хозяина, отправляющегося на работу. Пес ждал на вокзале его возвращения целый день – так повторялось много лет. Однако в один из дней профессор не вернулся – он скончался. Но это не помешало верному другу ждать на том же месте, когда его хозяин выйдет из поезда, еще целых девять лет.

«Белль и Себастьян», 2013 год

Французский фильм, рассказывающий историю шестилетнего мальчика, живущего со своим двоюродным дедом у подножия Альп. Местные охотники давно пытаются выйти на след "зверюги", угрожающей, по их мнению, всему местному скоту. Однажды парнишке удается с ней познакомиться, однако "зверюга" оказывается безобидной, белой и пушистой в прямом смысле этих слов собакой. Ребенок быстро привязывается к своему новому другу, однако ему предстоит долго скрывать эту дружбу, чтобы животное не попало в руки к охотникам, а помимо этого, у порога уже стоят войска Третьего рейха.

«Марли и я», 2008 год

История семейной пары, решившей начать жизнь с чистого листа. Они переезжают и становятся хозяевами щенка лабрадора с кличкой Марли. Уход за собакой и совместная жизнь оказываются не такими простыми, как казалось. Проделки шаловливого животного порой приводят к серьезным разладом в семье, однако впоследствие преодоление этих трудностей приводит семью к готовности родить ребенка.

«Венди и Люси», 2008 год

Режиссер: Келли Райхарт