Лучшие фильмы-мюзиклы

Музыкальные картины – довольно узкий жанр в кинематографе, нацеленный на определенную аудиторию. Если вы относитесь к тем, кто с удовольствием смотрит фильмы-мюзиклы, то эта подборка "Рамблера" именно для вас. Собрали для вас лучшее.

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«Алладин», 2019

Режиссер: Гай Ричи

Всем известная история о воришке Алладине, мечтающем стать принцем для того, чтобы жениться на прекрасной принцессе Жасмин. Параллельно с этим власть в Аграбе намеревается захватить ее визирь, которому для этого просто необходима волшебная лампа. Но добраться до нее может только "неограненный алмаз", которым, как оказывается, является сам Алладин.

«Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», 2007

История обыкновенного брадобрея, потерявшего супругу и дочь по воле наглого судьи, влюбившегося в его жену. Сбежав из заключения, в которое его поместили незаконно, главный герой сменил имя и вернулся в свой дом спустя много лет. Он твердо решил отомстить судье и его пособникам, избавившимся от него, чтобы увести любовь всей его жизни вместе с ребенком.

«Чародеи», 1982

Легендарный советский фильм-сказка о новогодних чудесах, на которые способна лишь любовь.

В стенах научного универсального института необыкновенных услуг многочисленные ума пытаются изобрести волшебную палочку, презентация которой назначена на канун Нового года, однако враги директора этого предприятия портят все намеченные планы, преследуя свои цели.

«Танцующая в темноте», 2000