Кино недели: "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом

На этой неделе, 13 июля, в прокат выходит фильм от режиссера ленты "Мой король" Майвенн Ле Беско — "Жанна Дюбарри". Историческая костюмированная драма станет официальным возвращением Джонни Деппа на экраны после его громкой отмены.

© Кадр из фильма "Жанна Дюбарри"

Рассказываем, о чем этот фильм, кто в нем сыграл, в материале "Рамблера".

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Сюжет

Жанна Бекю — простолюдинка, которая растет без отца в семье швеи. Чтобы выбраться из нищеты, она становится куртизанкой и прорывается на верх социальной лестницы через постели своих покровителей — маршала Ришелье и графа Дюбарри.

Общение с аристократами приводит ее к знакомству с любвеобильным королем Людовиком XV. Правитель влюбляется в привлекательную Жанну и делает ее своей официальной фавориткой.

Однако королевской семье и придворным не нравится новая любовница Людовика с ее темным прошлым. Дочери короля возмущены, что она разгуливает по дворцу, и начинают строить против нее козни, однако фаворитка продолжает влиять на правителя.

Кадр из фильма "Жанна Дюбарри"

Актерский состав

Короля Людовика XV сыграл Джонни Депп. Это его первая роль за три года из-за скандальных судебных разбирательств с Эмбер Херд. Кроме того, это первая роль актера во французском кино. Интересно и то, что Депп в "Жанне Дюбарри" говорит на французском языке.

Роль фаворитки короля Жанны сыграла сама режиссер фильма Майвенн. Также в фильме снялись:

Что пишут критики

"Несмотря ни на что, "Жанна Дюбарри" получилась тонкой и хорошо проработанной костюмированной драмой с большим количеством сатиры. У фильма больше общего с "Барри Линдоном" Стэнли Кубрика, чем с "Пиратами Карибского моря". Депп сыграл одну из своих самых сдержанных и эффектных ролей короля, который влюбляется в куртизанку", — Джеффри Макнаб, Independent.

"Королевская французская игра Джонни Деппа блистает", — Джейсон Горбер, That Shelf.

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