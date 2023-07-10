Кино недели: "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом
На этой неделе, 13 июля, в прокат выходит фильм от режиссера ленты "Мой король" Майвенн Ле Беско — "Жанна Дюбарри". Историческая костюмированная драма станет официальным возвращением Джонни Деппа на экраны после его громкой отмены.
Рассказываем, о чем этот фильм, кто в нем сыграл, в материале "Рамблера".
Сюжет
Жанна Бекю — простолюдинка, которая растет без отца в семье швеи. Чтобы выбраться из нищеты, она становится куртизанкой и прорывается на верх социальной лестницы через постели своих покровителей — маршала Ришелье и графа Дюбарри.
Общение с аристократами приводит ее к знакомству с любвеобильным королем Людовиком XV. Правитель влюбляется в привлекательную Жанну и делает ее своей официальной фавориткой.
Однако королевской семье и придворным не нравится новая любовница Людовика с ее темным прошлым. Дочери короля возмущены, что она разгуливает по дворцу, и начинают строить против нее козни, однако фаворитка продолжает влиять на правителя.
Актерский состав
Короля Людовика XV сыграл Джонни Депп. Это его первая роль за три года из-за скандальных судебных разбирательств с Эмбер Херд. Кроме того, это первая роль актера во французском кино. Интересно и то, что Депп в "Жанне Дюбарри" говорит на французском языке.
Роль фаворитки короля Жанны сыграла сама режиссер фильма Майвенн. Также в фильме снялись:
- Бенжамен Лаверн ("Французский вестник"),
- Робен Ренуччи ("Мечтатели"),
- Пьер Ришар ("Робинзон Крузо") и другие.
Что пишут критики
"Несмотря ни на что, "Жанна Дюбарри" получилась тонкой и хорошо проработанной костюмированной драмой с большим количеством сатиры. У фильма больше общего с "Барри Линдоном" Стэнли Кубрика, чем с "Пиратами Карибского моря". Депп сыграл одну из своих самых сдержанных и эффектных ролей короля, который влюбляется в куртизанку", — Джеффри Макнаб, Independent.
"Королевская французская игра Джонни Деппа блистает", — Джейсон Горбер, That Shelf.
Хронометраж
Согласно заявленному хронометражу, фильм "Жанна Дюбарри" длится практически два часа - 1 час 53 минуты.