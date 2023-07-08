"С меня хватит": динамичный триллер о женской мести

Фильм "С меня хватит" вышел на экраны в 2002 году. Он снят по роману журналистки Анны Куиндел "Черное и синее". Главную роль в картине исполнила Дженнифер Лопес, которая до этого была известна в основном благодаря комедиям. Однако в этом проекте она показала себя совершенно с другой стороны. Уже в нулевых ей удалось воплотить образ женщины, вынужденной противостоять мужу-тирану.

© Кадр из фильма "С меня хватит"

В материале “Рамблера” — о фильме, который демонстрирует жестокие отношения в семье.

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По сюжету фильма официантка Слим во время работы знакомится с милым парнем по имени Митч, который оказывается статусным бизнесменом с обширными связями. Митчу с легкостью удается очаровать Слим. Вскоре счастливая пара играет свадьбу и заводит дочь Грейси. Поначалу семейная жизнь кажется героине настоящей сказкой, ведь супруги заботятся друг о друге и ответственно растят ребенка.

К сожалению, совсем скоро героине приходится узнать неприятную правду: на самом деле у Митча есть другая женщина. А когда Слим пытается отстоять свои права в этих отношениях, муж ударяет ее и начинает угрожать. Так жизнь в доме Митча превращается в настоящий ад.

Героиня принимает единственно верное решение — в тайне сбежать вместе с дочерью. Однако Митч не готов отпустить жену просто так. Слим меняет имя и внешность, но супруг продолжает выслеживать ее. Тогда героиня понимает, что ей нужно отомстить.

Изначально режиссер Майкл Аптед не был уверен в том, что примадонна Дженнифер Лопес подходит для подобной роли. Ходили слухи, что актриса ужасно ведет себя на съемках. Но позже Аптед отметил, что Лопес была очень профессиональна. Более того, Дженнифер специально училась боевым искусствам, чтобы образ Слим вышел удачным. Она планировала заниматься тай-чи или тхэквондо, но в итоге ей посоветовали попробовать израильскую технику контактного боя — крав-мага.

После премьеры в 2000-х многие критики отнеслись к фильму неоднозначно. Они посчитали, что картина не вызывает эмоциональный отклик. Тем не менее критики похвалили Дженнифер Лопес, которой удалось попробовать себя в другом амплуа. Сейчас этот триллер часто называют недооцененным.

Некоторые зрители отмечают, что подобные истории действительно происходят в реальности. Вот один из отзывов: