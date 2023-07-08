5 импровизаций, которые пошли фильмам на пользу

Несмотря на то, что съемочный процесс планируется наперед, контролировать его полностью невозможно. Порой актеры ошибаются или импровизируют. Такой отход от сценария часто идет только на пользу будущему фильму.

© Кадр из фильма "Темный рыцарь"

"Рамблер" рассказывает, как импровизированные моменты в кино становятся культовыми.

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"Миссия: невыполнима 2" (2000)

Кадр из фильма "Миссия: невыполнима 2"

Во время съемок финальной драки съемочная группа пыталась добиться максимальной правдоподобности. Для этого каскадер попросил Тома Круза не сдерживаться, когда он будет наносить решающий удар. Круз, большой любитель трюков, решил выложиться в этой сцене на полную и со всей силы ударил своего коллегу в челюсть. Режиссер использовал этот эффектный дубль в фильме.

"Красотка" (1992)

Сцена, где магнат Эдвард дарит Вивьен колье, стала по-настоящему культовой. Как только героиня Джулии Робертс решает протянуть руку к украшению, коробка с кольев резко захлопывается перед ней. Действие Ричарда Гира сильно удивило Джулию, потому что в сценарии такого момента не было. В итоге получился отличный дубль с искренним смехом актрисы.

"Джанго освобожденный" (2012)

Globallookpress

Во время кульминационной сцены за ужином персонаж Леонардо ДиКаприо вышел из себя и со всей силы ударил рукой о стол. В этот момент он рассек ладонь о стеклянный бокал. Этот момент не планировали, так что травма Лео и кровь на руке были настоящими. ДиКаприо не выходил из образа до самого конца съемки, а после своей гневной речи вытаскивал осколки из кожи прямо в кадре. Коллеги по съемочной площадке были в шоке от профессионализма Лео.

"Темный рыцарь" (2008)

Когда Джокер оказался в тюремной камере, он долгое время никак не реагировал на происходящее и просто наблюдал. Вскоре прямо у него на глазах повышают полицейского, который и усадил его за решетку. Вокруг раздаются аплодисменты в честь нового комиссара. И тут Хит Леджер тоже решает начать хлопать. Он делал это медленно, не меняя свое жуткое выражение лица на протяжении всей сцены. Момент так понравился режиссеру, что он решил оставить его в итоговой версии фильма.

"Властелин колец: Две крепости" (2002)