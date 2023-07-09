3 лучших комедии про зомби

Фильмы про зомби не только пугают, но и часто смешат. Пусть живые мертвецы выглядят пугающе и охотятся за человеческими мозгами, даже бегство от них может статьи поводом для юмора.

© Кадр из фильма "Добро пожаловать в Зомбилэнд"

"Рамблер" делится подборкой комедий про зомби, которые скрасят ваш вечер.

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"Добро пожаловать в Зомбилэнд" (2009)

Кадр из фильма "Добро пожаловать в Зомбилэнд"

На Земле и так множество проблем: загрязнение, перенаселенность, глобальное потепление. И когда кажется, что хуже уже быть не может, на планету внезапно обрушивается зомби-апокалипсис. Главный герой по прозвищу Коламбус путешествует по США в поисках остальных выживших. Выживать среди огромного количества зомби ему помогает не только собственная смекалка, но и список из 47 правил. Первое из них — найти крутого напарника.

Так Коламбус встречает мужчину по кличке Таллахасси, а следом за ним — сестер Вичиту и Литл-Рок. Совместными усилиями этот квартет выбирается из передряг и спешит попасть в единственное место, где, по слухам, совсем нет зомби. Фильм радует отличными комедийными вставками на фоне довольно пессимистичной темы.

"Скауты против зомби" (2015)

Трое закадычных друзей — местные школьные неудачники, которые ко всему прочему еще и состоят в отряде бойскаутов. Случайным образом парни попадают в клуб, но по-настоящему разлечься им так и не удается. Внезапно оказывается, что работники заведения стали свирепыми зомби.

Ребят спасает соблазнительная официантка по имени Дениз, которая вместе с ними отправляется спасать мир от живых мертвецов. Последняя надежда человечества — скаутские приемы. Вот только именно за них героев гнобили одноклассники.

"Гордость и предубеждение и зомби" (2016)

Очередная адаптация знаменитого романа английской писательницы Джейн Остин. Вот только на этот раз красивая история любви превратилась в комедийный боевик о зомби. В новой интерпретации на Англию обрушивается черная чума, которая заставила пробудиться мертвых.