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3 лучших комедии про зомби

Фильмы про зомби не только пугают, но и часто смешат. Пусть живые мертвецы выглядят пугающе и охотятся за человеческими мозгами, даже бегство от них может статьи поводом для юмора.

3 лучших комедии про зомби
© Кадр из фильма "Добро пожаловать в Зомбилэнд"

"Рамблер" делится подборкой комедий про зомби, которые скрасят ваш вечер.

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"Добро пожаловать в Зомбилэнд" (2009)

Кадр из фильма "Добро пожаловать в Зомбилэнд"

На Земле и так множество проблем: загрязнение, перенаселенность, глобальное потепление. И когда кажется, что хуже уже быть не может, на планету внезапно обрушивается зомби-апокалипсис. Главный герой по прозвищу Коламбус путешествует по США в поисках остальных выживших. Выживать среди огромного количества зомби ему помогает не только собственная смекалка, но и список из 47 правил. Первое из них — найти крутого напарника.

Так Коламбус встречает мужчину по кличке Таллахасси, а следом за ним — сестер Вичиту и Литл-Рок. Совместными усилиями этот квартет выбирается из передряг и спешит попасть в единственное место, где, по слухам, совсем нет зомби. Фильм радует отличными комедийными вставками на фоне довольно пессимистичной темы.

"Скауты против зомби" (2015)

Кадр из фильма "Скауты против зомби"

Трое закадычных друзей — местные школьные неудачники, которые ко всему прочему еще и состоят в отряде бойскаутов. Случайным образом парни попадают в клуб, но по-настоящему разлечься им так и не удается. Внезапно оказывается, что работники заведения стали свирепыми зомби.

Ребят спасает соблазнительная официантка по имени Дениз, которая вместе с ними отправляется спасать мир от живых мертвецов. Последняя надежда человечества — скаутские приемы. Вот только именно за них героев гнобили одноклассники.

3 легкие комедии про обольщение

"Гордость и предубеждение и зомби" (2016)

Очередная адаптация знаменитого романа английской писательницы Джейн Остин. Вот только на этот раз красивая история любви превратилась в комедийный боевик о зомби. В новой интерпретации на Англию обрушивается черная чума, которая заставила пробудиться мертвых.

Элизабет Беннет — мастер боевых искусств и оружия, а мистер Дарси — безжалостный убийца зомби, олицетворяющий все предубеждения высшего общества. На поле боя герои сталкиваются не только с ходячими мертвецами, но и с собственными чувствами.

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