Что не так с героиней «Самой обаятельной и привлекательной»

В постоянной рубрике "Кино с психологом" "Рамблер" обсуждает со специалистами проблемы и возможные психологические травмы героев известных кинокартин. В этом материале поговорили с психологом о тонкостях характера и поведения главной героини фильма "Самая обаятельная и привлекательная".

© Кадр из фильма

Потрясающий советский фильм о проблемах в отношениях того времени, которые актуальны и по сей день. Людям не просто разобраться в партнерах и определиться с основной стратегией построения отношений. Во все времена огромную роль играли воспитание и общественное мнение, которые всегда знают «как надо», только забывают о том, что люди разные и не существует единого «рецепта» построения отношений – все слишком индивидуально. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

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Сусанна – очаровательная женщина, по профессии психолог, специализируется на отношениях между мужчиной и женщиной. Главной героине Крюковой Сусанна предлагает повысить уверенность в себе и самооценку, привести себя в порядок и хорошо выглядеть, а также использовать манипулятивные техники, которые прекрасно работают на практике.

И, действительно, мы видим, что в целом метод работает – все мужчины обратили внимание на Надю, стали уделять знаки внимания и ухаживать, чего ранее не наблюдалось. Но романтические чувства у мужчин к главной героине так и не возникли, лишь спортивный интерес и стадное чувство – все их действия в сторону Нади обусловлены именно этим. Сусанна приводит в пример свои «гармоничные» отношения с успешным мужем, но мы видим, что это лишь красивая иллюзия. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Конечно важно хорошо выглядеть, чувствовать уверенность в себе, иметь здоровую самооценку и обязательно оставлять время на личную жизнь, но главное быть собой и создавать качественные эмоциональные связи.