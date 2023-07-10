3 ретро-детектива, которые вдохновлены реальными событиями

Зрителей увлекают не только детективы, действие которых происходит в современности. Многие истории, основанные на реальных криминальных случаях из прошлого, порой захватывают даже сильнее. Мужчины в элегантных костюмах, дамы в пышных платьях и пара убийств — это ли не формула увлекательного кино?

© Кадр из фильма "Голем"

"Рамблер" делится подборкой трех детективов в стиле ретро, чей сюжет вдохновлен реальными преступлениями и историческими личностями.

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"Из ада" (2001)

В лондонском районе Уайтчепел совершают жестокое убийство уличной проститутки. Однако убийца — явно не любитель, а настоящий мастер своего дела, имеющий широкие познания в анатомии и хирургии. Единственный, кто может найти виновного, — инспектор полиции Фред Эбберлайн. Мужчина известен своими способностями предсказывать будущее во сне.

Так герой делает вывод о том, что все убийства не случайны, а являются частью жуткого ритуала. Теперь ему предстоит не только поймать маньяка, но и спасти невинную девушку Мэри Кэлли от страшной участи. Фильм снят по комиксу Алана Мура и основан на реальной истории Джека Потрошителя, который пугал жителей Лондона в 19 веке.

"Голем" (2016)

В опасном районе города Лаймхаус происходит серия жестоких убийств. По словам местных жителей, в них виновен Голем — загадочное существо из мифологии. Полиция оказывается бессильна. Ловить Голема поручают пожилому инспектору Килдэру, в чей успех мало кто верит. Однако в случае неудачи мужчину можно сделать замечательным козлом отпущения.

Килдэр медленно идет по следу маньяка, который методично убивает главные "символы" города: еврея и блудницу. Среди подозреваемых оказываются несколько мужчин, в том числе реальные исторические личности: философ Карл Маркс, актер Дан Лено, писатель Джордж Гиссинг. А еще — Джон Кри, который, однако, не так давно скончался. В убийстве Кри обвиняют его супругу Элизабет — сироту и неудавшуюся актрису-комедиантку. Проникнувшись симпатией к девушке, Килдэр пытается спасти ее от виселицы и поймать настоящего Голема.

"Бостонский душитель" (2023)

Кадр из фильма "Бостонский душитель"

Журналистка местной газеты Record American Лоретта Маклафлин день ото дня пишет о товарах для дома, моде и кухне. Обозревать серьезные темы редакция ей позволяет. Однако в один момент героиня замечает связь между убийствами трех пожилых женщин. Когда происходит аналогичное четвертое преступление, Лоретта объединяется с более опытной коллегой Джин и наконец начинает собственное расследование.