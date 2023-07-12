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Режиссера Кристофера Нолана расстроила дата выхода фильмов "Оппенгеймер" и "Барби"

Режиссер фильма "Оппенгеймер" Кристофер Нолан недоволен тем, что премьера его работы состоится в тот же день, что и первый показ картины Греты Гервиг "Барби".Об этом пишет Insider.

"Барби" и "Оппенгеймера" планируют выпустить 21 июля, при том что середину второго летнего месяца в киноиндустрии знают как "выходные Нолана". Именно в этот период у режиссера выходили его лучшие работы.

Сообщество кинотеатров, в котором хорошо относятся к Нолану, пыталось договориться с Warner Bros., чтобы дату премьеры "Барби" перенесли. Так представители индустрии пытались развести две громкие премьеры и не составлять конкуренцию "Оппенгеймеру". Кинокомпания не согласилась пойти на уступки.

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