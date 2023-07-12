Режиссер фильма "Оппенгеймер" Кристофер Нолан недоволен тем, что премьера его работы состоится в тот же день, что и первый показ картины Греты Гервиг "Барби".Об этом пишет Insider.

"Барби" и "Оппенгеймера" планируют выпустить 21 июля, при том что середину второго летнего месяца в киноиндустрии знают как "выходные Нолана". Именно в этот период у режиссера выходили его лучшие работы.