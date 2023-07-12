Мураками, "Сияние" и Библия: какие отсылки скрыты в фильме "1408"
16 лет назад в прокат вышел культовый триллер "1408", снятый по рассказу Короля ужасов Стивена Кинга. Кинокартина повествует о необычном отеле, писателе-скептике Майке Энслине и череде событий, которые начинают происходить с ним после заселения в номер с печально известной репутацией.
Кинокритики и зрители хвалили фильм за актерский состав и удачно воссозданную атмосферу саспенса. А самые внимательные, помимо прочего, отмечали интересные детали, которые были ловко вплетены в напряженный сюжет картины.
О самых интересных из них – в материале "Рамблера".
Мураками
Начать стоит с главного действующего лица триллера – гостиницы. В фильме она носит название “Дельфин”, которое, как может показаться на первый взгляд, не имеет особого отношения к царящей в отеле жуткой атмосфере и его потусторонним обитателям. Однако оно выбрано неспроста и представляет собой отсылку к роману еще одного выдающегося писателя – Харуки Мураками, автора произведений "Охота на овец" и "Дэнс, дэнс, дэнс". В указанных романах присутствовал отель "Дельфин", с которым также творилось что-то подозрительное.
"Сияние"
Одну из многочисленных жертв злосчастного номера 1408 звали Грейди. Оказывается, это имя тоже выбрано не случайно. В культовом фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" упоминался персонаж мистер Делберт Грэйди – бывший смотритель отеля, который сошел с ума и расправился со своей семьей. Кстати, это не единственная деталь, связанная с известным хоррором. Топор, которым пожарный взламывает дверь в одном из эпизодов фильма, точно такой же, какой был у героя Джека Николсона.
Библия
При заселении в номер еще ничего не подозревающий Майк изучает свое временное жилье и в какой-то момент достает из прикроватной тумбочки Библию. Он листает ее, открывает наугад и видит 2 страницы, на которых написано "Samuel". Именно так зовут известного американского актера (Сэмюэль Л. Джексон), исполнившего роль управляющего отелем. Кстати, с этим персонажем связана еще одна интересная деталь. Администратор гостиницы сообщает писателю, что в выбранной им для проживания комнате 1408 произошло 56 смертей. После озвучивания этой жуткой информации он вручает Майку бутылку коньяка "Les Cinquante Sept Deces", что с переводе с французского языка означает "57 смертей".