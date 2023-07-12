Какие отсылки скрыты в фильме "1408"

16 лет назад в прокат вышел культовый триллер "1408", снятый по рассказу Короля ужасов Стивена Кинга. Кинокартина повествует о необычном отеле, писателе-скептике Майке Энслине и череде событий, которые начинают происходить с ним после заселения в номер с печально известной репутацией.

© Кадр из фильма "1408"

Кинокритики и зрители хвалили фильм за актерский состав и удачно воссозданную атмосферу саспенса. А самые внимательные, помимо прочего, отмечали интересные детали, которые были ловко вплетены в напряженный сюжет картины.

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О самых интересных из них – в материале "Рамблера".

Мураками

Начать стоит с главного действующего лица триллера – гостиницы. В фильме она носит название “Дельфин”, которое, как может показаться на первый взгляд, не имеет особого отношения к царящей в отеле жуткой атмосфере и его потусторонним обитателям. Однако оно выбрано неспроста и представляет собой отсылку к роману еще одного выдающегося писателя – Харуки Мураками, автора произведений "Охота на овец" и "Дэнс, дэнс, дэнс". В указанных романах присутствовал отель "Дельфин", с которым также творилось что-то подозрительное.

"Сияние"

Одну из многочисленных жертв злосчастного номера 1408 звали Грейди. Оказывается, это имя тоже выбрано не случайно. В культовом фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" упоминался персонаж мистер Делберт Грэйди – бывший смотритель отеля, который сошел с ума и расправился со своей семьей. Кстати, это не единственная деталь, связанная с известным хоррором. Топор, которым пожарный взламывает дверь в одном из эпизодов фильма, точно такой же, какой был у героя Джека Николсона.

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