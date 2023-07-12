Забастовка сценаристов продлится до осени
Кинокомпании не планируют идти на уступки голливудским сценаристам, которые уже больше двух месяцев требуют более высоких гонораров и правовых гарантий сотрудничества. Компании ждут, когда у авторов закончатся деньги, пишет Deadline.
По подсчетам кинокомпаний, примерно в октябре у сценаристов закончатся средства к существованию, и они попросят руководство согласиться на сделку с любыми, даже невыгодными условиями.
Топ-менеджеры, с которыми пообщались журналисты Deadline, собираются придерживаться аналогичной тактики и в случае забастовки Гильдии актеров. При этом их протест может длиться дольше, поскольку у артистов гонорары выше, чем у сценаристов.
Рамблер: главные новости