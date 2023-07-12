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Забастовка сценаристов продлится до осени

Кинокомпании не планируют идти на уступки голливудским сценаристам, которые уже больше двух месяцев требуют более высоких гонораров и правовых гарантий сотрудничества. Компании ждут, когда у авторов закончатся деньги, пишет Deadline.

По подсчетам кинокомпаний, примерно в октябре у сценаристов закончатся средства к существованию, и они попросят руководство согласиться на сделку с любыми, даже невыгодными условиями.

Топ-менеджеры, с которыми пообщались журналисты Deadline, собираются придерживаться аналогичной тактики и в случае забастовки Гильдии актеров. При этом их протест может длиться дольше, поскольку у артистов гонорары выше, чем у сценаристов.

Сотни актеров, включая Педро Паскаля и Хоакина Феникса готовы к забастовке

Ранее съемки сериала "Нулевой день" с Робертом Де Ниро приостановили из-за забастовки сценаристов.

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