Как зрители отреагировали на новый фильм «Миссия невыполнима»

В мировой прокат 12 июля вышел фильм "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" — седьмая часть знаменитой франшизы с Томом Крузом в главной роли, которую снял режиссер Кристофер Маккуорри.

© Кадр из фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата"

Рассказываем, что известно про продолжение боевика и как на него отреагировали зрители, в материале "Рамблера".

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Сюжет

В седьмой части фильма "Миссия невыполнима" героя Тома Круза Итана Ханта снова привлекают к угрожающему миру заданию: ему нужно сразиться не просто с опасными злодеями, а с могущественным искусственным интеллектом.

Трюки

В 2020 году в интернете появились ролики с Томом Крузом, который

разгоняется на байке и прыгает с огромной скалы в пропасть. Это были кадры со съемок "Смертельной расплаты". В этом году Тому Крузу исполнился 61 год, но он продолжает самостоятельно выполнять все трюки в фильмах. Этот тоже не стал исключением.

Том Круз прошел курс по бейсджампингу и в течение года тренировался, чтобы ориентироваться в свободном падении. За все время подготовки актер выполнил около 500 прыжков. Сцену с мотоциклом из седьмой части сняли с шестого дубля. О том, как это происходила подготовка и сами съемки, Paramount Pictures даже выпустили 10-минутный ролик.

Реакция зрителей

По мнению многих зрителей, которые уже посмотрели фильм, "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" превосходит все предыдущие части боевика:

"Вы должны выразить огромное уважение Тому Крузу за его преданность своему ремеслу, потому что он дарит поклонникам лучший фильм, на который способен"

"Смотрела вчера, и мое сердце чуть не выскочило из груди! Эту франшизу невозможно победить!"

"Эта франшиза каким-то образом становится лучше с каждым фильмом, начиная с третьей части, это безумие!"

"Я не могу выразить, как сильно мне нравится эта франшиза. Я не видел первых двух фильмов, но посмотрел фильмы 3-6. Напряжение, экшн и сердечность в этих фильмах просто потрясающие".