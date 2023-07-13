Кино с психологом: травма насилия в фильме «Повелитель приливов»

Чем объяснить, когда жизнь не складывается? Старший брат покончил жизнь самоубийством, средняя сестра два раза пыталась уйти из жизни, а у младшего есть семья, три дочки, но нет работы, а жена готова уйти к другому.

© Кадр из фильма «Повелитель приливов»

Что это: судьба рода или есть какая-то цепочка событий, которые привели к печальным последствиям?

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Об этом фильм «Повелитель приливов», который в свое время получил рекордное количество номинаций на премию «Оскар».

Главный герой Том пытается жить счастливую жизнь с «американской улыбкой» на лице. И у него почти получается — он примерный семьянин, любящий отец. Ставит цели. Прописывает желания. Аккуратный в финансах. Вот только с работой не ладится, но Том считает, что это временно. А еще жена не может с ним поговорить по душам. Том все время соскальзывает на простые темы. «Давай поговорим о нас», — умоляет жена. «Смотри, Большая медведица», — сбегает от искренности Том.

Если человек не готов жить, прикасаясь к своим чувствам, прячется за суетой, надевая на лицо счастливую фасадную улыбку, значит, у этого человека есть боль. Он ее глубоко спрятал, чтобы она не мешала дальше жить. А на себя надевает ложную маску, через которую продолжает контактировать с миром. С таким человеком сложно жить. У него все всегда нормально. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Том, возможно, и дальше продолжал бы жить фасадным счастьем, но жизнь дала ему шанс. Произошло это через печальное событие — сестра второй пыталась покончить самоубийством. Ее психотерапевт-психиатр приглашает Тома помочь разобраться: какие события в жизни привели к трагедии. Том становится памятью сестры, поскольку она все семейные воспоминания спрятала от самой себя.

От встречи к встрече с психотерапевтом Том углубляется в собственное детство, которое было болезненным, унизительным и страшным. Отец агрессор-алкоголик поднимал руку на детей и жену. Мать была непоследовательна: то обнимала и любила, то после трагедии заставила всех детей молчать.

Родители Тома не дали детям ощущение безопасности, поддержки и заботы. Их постоянные конфликты заставляли детей сбегать в себя, придумывать свои миры, чтобы было легче пережить реальность. Но самое страшное случилось в момент, когда отец был в командировке. Мама с тремя детьми танцевала, радовались свободе, когда в дом ворвались сбежавшие уголовники. Они едва не изнасиловали всю семью, но старший сын успел их застрелить.

Это трагическое событие вместе с кровью мама попыталась быстро стереть со стен и из памяти детей. Но мозг, однажды что-то увидев, запоминает навсегда. Воспоминания о групповом насилии дети постарались забыть. Однако психологическая боль осталась. Поэтому старший брат, не получив поддержки, и покончил жизнь самоубийством. Сестра впала в депрессию. А младший постарался спрятать воспоминания в самых глубоких тайниках памяти.

Психическая травма создает сложную психическую защиту, чтобы дальше продолжать жить, несмотря на случившееся. Возникает диссоциация. Человек словно разделяется на две части: на адаптивную, которая помогает дальше жить, выходить замуж, жениться, получать профессию, и травмированную — в ней копится много боли. Задача диссоциациативной защиты сдерживать эту боль на максимальном расстоянии от самой личности. Иначе человек навсегда утонет в собственном горе и не сможет дальше жить. Но эта боль прорывается наружу в виде депрессии, желании разрушить свою жизнь, забыться в алкоголе и наркотиках. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Психотравму нужно прожить, ее нужно интегрировать в личность, сделать болезненные воспоминания частью жизни, но не всей жизнью.

Мама Тома свалила весь груз проживания трагедии в психику детей. Она запретила об этом где-либо говорить, покрыв эту тему стыдом. И Том, будучи ребенком согласился, натянув улыбку, с которой шел по жизни, но с того самого момента к матери проснулась ярость и ненависть.

Психотерапевт сестры помог увидеть весь ужас трагедии. Она легализовала его право на боль. Она помогла Тому стать повелителем собственного состояния. Вдохнула в него жизнь, нежность, любовь. поддержку ценой высокого риска нарушения профессиональной этики. По негласному закону психотерапии, психотерапевт не может иметь романтические отношения с родственниками своего пациента. Но, обогревая Тома, Сьюзен и сама начала понимать, что живет в фасадном браке, где давно нет любви.