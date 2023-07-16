Некоторые фильмы выходят в свет через несколько лет после съемок. Но есть картина, премьера которой состоялась аж через четыре десятилетия.

Это произошло с фильмом-концертом "Изумительная благодать" ("Amazing Grace"). Это картина 2018 года , «реализованная и спродюсированная» Аланом Эллиоттом. Кадры фильма были сняты под руководством Сидни Поллака.

Фильм не был выпущен в соответствии с графиком в 1972 году из-за ошибки режиссера был отправлен в хранилище Warner Bros. до 2007 года. Но до 2018 года он так и не вышел на экраны. Смотрите видео, чтобы узнать о том, как так случилось.