Кино недели: «Схватка с дьяволом»

Совсем скоро, 20 июля, в российский прокат выйдет фильм режиссера Юваля Адлера "Схватка с дьяволом". Главную роль в психологическом хорроре исполнил актер Николас Кейдж.

© Кадр из фильма "Схватка с дьяволом"

Рассказываем, что известно про картину и почему на нее стоит обратить внимание, в материале "Рамблера".

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Сюжет

Рабочий день обычного водителя перестает быть скучным, когда ночью в его машину садится безумный пассажир, угрожающий ему оружием. У жены таксиста схватки, но киллер заявляет, что он должен заплатить за все, что сделал в прошлом. Мужчина всячески пытается убедить его, что ни в чем не виноват. Однако безумец не слушает, угрожая смертью, он требует, чтобы водитель сопровождал его по Лас-Вегасу.

Актерский состав

Что пишут критики

Фильм впервые показали в октябре 2022 году на Международном кинофестивале в Торонто, но мировая премьера состоится только 22 июля на Международном кинофестивале "Фантазия", поэтому отзывов о нем еще не так много.

Сценарист и критик Кэролин Морисетт (Carolyn Mauricette) написала, что главное в "Схватке с дьяволом" - это тандем актеров, исполнивших главные роли:

"Кейдж творит свою магию и превращается в дико зловещую силу, удерживая в заложниках персонажа Киннанмана, обывателя с мягким голосом, на протяжении, кажется, вечности, пока разворачивается действие. Оба исполнителя главных ролей блестяще дополняют друг друга, создавая тонкое представление архетипов “хороший парень / плохой парень”, которое будет приковывать внимание зрителей, ожидающих следующего хода в этой игре в кошки-мышки".

"Это турне силы с участием двух невероятных актеров. Как признанный режиссер, Юваль собрал идеальный актерский состав и привнес в этот фильм уникальное и суровое видение, которое, несомненно, захватит зрителей", - заявил продюсер Аллан Унгар.

Хронометраж фильма