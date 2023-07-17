Кино недели: «Схватка с дьяволом»
Совсем скоро, 20 июля, в российский прокат выйдет фильм режиссера Юваля Адлера "Схватка с дьяволом". Главную роль в психологическом хорроре исполнил актер Николас Кейдж.
Рассказываем, что известно про картину и почему на нее стоит обратить внимание, в материале "Рамблера".
Сюжет
Рабочий день обычного водителя перестает быть скучным, когда ночью в его машину садится безумный пассажир, угрожающий ему оружием. У жены таксиста схватки, но киллер заявляет, что он должен заплатить за все, что сделал в прошлом. Мужчина всячески пытается убедить его, что ни в чем не виноват. Однако безумец не слушает, угрожая смертью, он требует, чтобы водитель сопровождал его по Лас-Вегасу.
Актерский состав
Роль пассажира сыграл Николас Кейдж, а таксиста — Юэль Киннаман. Актер известен по фильмам "Отряд самоубийц"и "Девушка с татуировкой дракона". Помимо них, в лентесыграли:
- Каиви Лайман ("Американская история ужасов", "Мир Дикого Запада");
- Нэнси Гуд;
- Камерон Ли Прайс и другие.
Что пишут критики
Фильм впервые показали в октябре 2022 году на Международном кинофестивале в Торонто, но мировая премьера состоится только 22 июля на Международном кинофестивале "Фантазия", поэтому отзывов о нем еще не так много.
Сценарист и критик Кэролин Морисетт (Carolyn Mauricette) написала, что главное в "Схватке с дьяволом" - это тандем актеров, исполнивших главные роли:
"Кейдж творит свою магию и превращается в дико зловещую силу, удерживая в заложниках персонажа Киннанмана, обывателя с мягким голосом, на протяжении, кажется, вечности, пока разворачивается действие. Оба исполнителя главных ролей блестяще дополняют друг друга, создавая тонкое представление архетипов “хороший парень / плохой парень”, которое будет приковывать внимание зрителей, ожидающих следующего хода в этой игре в кошки-мышки".
"Это турне силы с участием двух невероятных актеров. Как признанный режиссер, Юваль собрал идеальный актерский состав и привнес в этот фильм уникальное и суровое видение, которое, несомненно, захватит зрителей", - заявил продюсер Аллан Унгар.
Хронометраж фильма
Согласно заявленному хронометражу, "Схватка с дьяволом" длится 1 час 30 минут.