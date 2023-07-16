Как в кино появилось имя Рембо, ставшее культовым

Мир впервые услышал о Рэмбо после того, как на экраны вышел культовый одноименный фильм. Вскоре имя стало нарицательным и стало означать силу и бесстрашие. "Рамблер" расскажет о том, как создатели картины его придумали.

© Кадр из фильма

Мстительный ветеран Вьетнама Джон Рэмбо — вымышленный персонаж, созданный писателем Дэвидом Морреллом, — был изображен Сильвестром Сталлоне в культовых фильмах 80-х «Первая кровь» (1982), «Рэмбо: Первая кровь, часть 2» (1985) и «Рэмбо III» (1988).

Видео дня

Культурное влияние персонажа было настолько велико, что слово «Рэмбо» теперь можно найти в словаре. В одном словаре, например, существительное Рэмбо определяется как «фанатично воинственный или яростно агрессивный человек».

Как писатель Дэвид Моррелл выбрал фамилию «Рэмбо» для своего крутого парня?

Как ни странно, вдохновение пришло от кусочка фрукта:

"На ранних стадиях сочинения я изо всех сил пытался найти сильное имя для персонажа. Однажды днем, когда я что-то писал, моя жена пришла домой из продуктового магазина и сказала, что нашла новый сорт яблок, который, по ее мнению, был очень вкусным.

Пока я изо всех сил пытался найти имя этого персонажа, но вежливо откусил яблоко и обнаружил, что оно на самом деле очень вкусное.

Это было в Пенсильвании, где выращивают и ценят яблоки сорта Рэмбо. Мгновенно я услышал звук силы. Это также напомнило мне о том, как некоторые люди произносят имя французского поэта, которого я изучал, Рембо, чье самое известное произведение — «Времена года в аду». Я представил, как страдает Рэмбо", — рассказывал писатель Дэвид Моррелл.

Яблоко Рэмбо получило свое название от шведского иммигранта 17-го века Питера Гуннарссона Рэмбо. Его принятая фамилия «Рэмбо» может относиться к Рамбергету, выдающемуся холму на шведском острове Хизинген (где родился Питер).