3 захватывающих байопика для тех, кто ждет фильм "Оппенгеймер"

21 июля состоится международная премьера нового фильма знаменитого режиссера Кристофера Нолана — "Оппенгеймер". Байопик повествует о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который руководил созданием атомной бомбы. Первые критики очень высоко оценили новую ленту Нолана.

© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Кинокартина стала безумно популярной в сети еще до официального выхода в прокат. Так рост популярности во многом произошел благодаря известности самого Нолана, звездному актерскому составу и мемам. Но история физика, которая легла в основу картины, тоже сыграла не последнюю роль.

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Пока все находятся в ожидании "Оппенгеймера", "Рамблер" делится подборкой трех байопиков о великих ученых.

"Игры разума" (2001)

Математик Джон Форбс Нэш-младший был одним из выдающихся умов своего поколения. Поступив в Принстонский университет, Нэш не смог сразу же влиться в коллектив. Он казался окружающим слишком странным и мнительным. На самом деле Джон Нэш просто смотрел на мир совсем иначе, чем другие. В итоге герой становится профессором и начинает совершать великие открытия в области теории игр.

Но судьба преподносит ему совершенно новые проблемы — шизофрению, которая вызывает галлюцинации. Теперь Джону предстоит справиться с играми своего разума и одновременно продолжить научную работу. Кинокартина выиграла четыре "Оскара" и "Золотой глобус".

"Вселенная Стивена Хокинга" (2014)

Фильм рассказывает историю выдающегося английского астрофизика — Стивена Хокинга. Картина начинается со знакомства Хокинга, тогда еще студента Кембриджского университета, с будущим искусствоведом Джейн Уайльд. Стивен безумно талантлив в физике и математике, а в процессе обучения начинает увлекаться черными дырами и делает их темой своей будущей диссертации. Казалось, все идет замечательно как с Джейн, так с наукой. Однако Хокингу ставят страшный диагноз — болезнь Лу Герига. Он теряет способность ходить и говорить, но даже это не мешает ему стать известным физиком.

Режиссер Джеймс Марш специально изучал фотографии из архива, чтобы добиться максимальной достоверности. За роль Стивена Хокинга актер Эдди Редмэйн получилкинопремию "Оскар".

"Война токов" (2017)

Кадр из фильма "Война токов"

В 1880 году гениальный изобретатель Томас Эдисон представил миру свою электрическую лампочку, отдав предпочтение постоянному току. В то же время инженер Джордж Вестингауз, который прославился в области тормозных систем поездов, не поддерживает Эдисона и ищет выгоду в использовании переменного тока.