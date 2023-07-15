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3 захватывающих байопика для тех, кто ждет фильм "Оппенгеймер"

21 июля состоится международная премьера нового фильма знаменитого режиссера Кристофера Нолана — "Оппенгеймер". Байопик повествует о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который руководил созданием атомной бомбы. Первые критики очень высоко оценили новую ленту Нолана.

3 захватывающих байопика для тех, кто ждет фильм "Оппенгеймер"
© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Кинокартина стала безумно популярной в сети еще до официального выхода в прокат. Так рост популярности во многом произошел благодаря известности самого Нолана, звездному актерскому составу и мемам. Но история физика, которая легла в основу картины, тоже сыграла не последнюю роль.

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Пока все находятся в ожидании "Оппенгеймера", "Рамблер" делится подборкой трех байопиков о великих ученых.

"Игры разума" (2001)

Кадр из фильма "Игры разума"

Математик Джон Форбс Нэш-младший был одним из выдающихся умов своего поколения. Поступив в Принстонский университет, Нэш не смог сразу же влиться в коллектив. Он казался окружающим слишком странным и мнительным. На самом деле Джон Нэш просто смотрел на мир совсем иначе, чем другие. В итоге герой становится профессором и начинает совершать великие открытия в области теории игр.

Но судьба преподносит ему совершенно новые проблемы — шизофрению, которая вызывает галлюцинации. Теперь Джону предстоит справиться с играми своего разума и одновременно продолжить научную работу. Кинокартина выиграла четыре "Оскара" и "Золотой глобус".

"Вселенная Стивена Хокинга" (2014)

Фильм рассказывает историю выдающегося английского астрофизика — Стивена Хокинга. Картина начинается со знакомства Хокинга, тогда еще студента Кембриджского университета, с будущим искусствоведом Джейн Уайльд. Стивен безумно талантлив в физике и математике, а в процессе обучения начинает увлекаться черными дырами и делает их темой своей будущей диссертации. Казалось, все идет замечательно как с Джейн, так с наукой. Однако Хокингу ставят страшный диагноз — болезнь Лу Герига. Он теряет способность ходить и говорить, но даже это не мешает ему стать известным физиком.

Режиссер Джеймс Марш специально изучал фотографии из архива, чтобы добиться максимальной достоверности. За роль Стивена Хокинга актер Эдди Редмэйн получилкинопремию "Оскар".

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"Война токов" (2017)

Кадр из фильма "Война токов"

В 1880 году гениальный изобретатель Томас Эдисон представил миру свою электрическую лампочку, отдав предпочтение постоянному току. В то же время инженер Джордж Вестингауз, который прославился в области тормозных систем поездов, не поддерживает Эдисона и ищет выгоду в использовании переменного тока.

Вестингауз решает доказать изобретателю, что переменный ток — лучше, ведь работает на больших расстояниях и при меньших затратах. Так начинается война токов, к которой вскоре подключается эмигрант Никола Тесла.

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