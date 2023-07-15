Режиссеру Кристоферу Нолану нравятся фильмы "Форсаж" с Вином Дизелем
Режиссер Кристофер Нолан смотрит кино разных жанров. Однако в числе его любимых проектов серия "Форсаж" с актером Вином Дизелем, пишет The Hollywood Reporter.
По словам актрисы Эмили Блант, режиссер часто ходит в кинотеатры и знакомится практически со всеми фильмами, которые выходят. Ему особенно нравится "Форсаж", а на Рождество он пересматривает "Реальную любовь" Ричарда Кертиса.
Кроме того, Нолан редко критикует и ругает современные фильмы. Режиссер понимает, что снять действительно хороший фильм тяжело.
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