Нолану нравятся фильмы "Форсаж" с Вином Дизелем

Режиссер Кристофер Нолан смотрит кино разных жанров. Однако в числе его любимых проектов серия "Форсаж" с актером Вином Дизелем, пишет The Hollywood Reporter .

По словам актрисы Эмили Блант, режиссер часто ходит в кинотеатры и знакомится практически со всеми фильмами, которые выходят. Ему особенно нравится "Форсаж", а на Рождество он пересматривает "Реальную любовь" Ричарда Кертиса.