Режиссер Кристофер Нолан заявил, что «Оппенгеймер» станет самой длинной его картиной
Кристофер Нолан не новичок в создании длинных фильмов, поэтому неудивительно, что его последний фильм «Оппенгеймер» не будет лаконичным. Так, по данным Games Radar, «Оппенгеймер» станет его самым длинным фильмом. Об этом режиссер рассказал в интервью для нового выпуска журнала Total Film.
«Это картина немного дольше, чем самый длинный фильм, который мы делали раньше», — говорит он.
«Оппенгеймер», по словам режиссера, будет длиться более трех часов.
«Оппенгеймер» — картина Нолана об американском физике и создателеатомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его роль сыграл звезда «Острых козырьков», британский актер Киллиан Мерфи. В фильме также снимались голливудские звезды Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Гари Олдман, Флоренс Пью, Рами Малек и другие. Премьера картины запланирована на 21 июля 2023 года.
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