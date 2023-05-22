Нолан заявил, что «Оппенгеймер» станет самой длинной его картиной

Кристофер Нолан не новичок в создании длинных фильмов, поэтому неудивительно, что его последний фильм «Оппенгеймер» не будет лаконичным. Так, по данным Games Radar, «Оппенгеймер» станет его самым длинным фильмом. Об этом режиссер рассказал в интервью для нового выпуска журнала Total Film.