В интернете появились кадры со съемок фильма "Белоснежка"

В Сети появились фотографии со съемочной площадки в Британии, где идет работа над полнометражным фильмом — ремейком мультфильма Disney "Белоснежка и семь гномов" 1937 года. В главной роли в новом проекте актриса Рэйчел Зеглер.

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Белоснежка в фильме будет темнокожей, поскольку у актрисы колумбийское происхождение, а проект призван разрушать стереотипы. Гномов, которых будут называть "волшебными существами", играют актеры разного пола и национальности.

Создатели фильма столкнулись с критикой. Кто-то недоволен тем, что немецкая с форфоровой кожей на экране будет выглядеть нетрадиционно. Актер и кинопродюсер Питер Динклэйдж возмущался, что позиционирование маленьких людей с суперспособностями, которые помогают героине, как гномов, живущих в одной пещере всемером, гораздо менее прогрессивно, чем утверждение темнокожей актрисы на главную роль.

Соцсети

Проект планируют выпустить в прокат в марте 2024 года.