«Чебурашку» предложили отправить на «Оскар»

Кинопродюсер Алексей Рязанцев в интервью NEWS.ru он рассказал о том, как российский прокат выстоял без голливудского кино, и предложил отправить фильм «Чебурашка», собравший в прокате почти 7 млрд рублей, для участия в американской кинопремии «Оскар».

© Кадр из фильма "Чебурашка"

По словам кинопродюсера, «Чебурашка», собрав в прокате такую сумму, побил рекорд, обойдя других лидеров вроде «Пиратов Карибского моря», «Гарри Поттера» и «Человека-паука». Более трех миллиардов собирал в России только «Аватар», и этот рекорд 10 лет не могла побить ни одна картина.

Рязанцев объяснил с чем связан такой успех. Во-первых, Чебурашка — национальный герой в России. Крое того, это семейный фильм, вышедший в прокат в новогодние каникулы.

"Я бы выдвинул, например, на «Оскар» «Чебурашку». И посмотрел бы, как они отреагировали на такой кейс. Предлагаю «Чебурашку» выдвинуть — такой вот символ мира в сегодняшних условиях", —заявил кинопродюсер.