Фильмы об авиации, которые стоит посмотреть аэрофобам

Если вы страдаете аэрофобией и вам вот-вот предстоит полет, то не стоит изнурять себя статистикой. Посмотрите воодушевляющие фильмы об авиации, которые были основаны на реальных событиях.

© Кадр из фильма "Чудо на Гудзоне"

Эти фильмы помогут вам успокоится и понять, что даже в гражданской авиации нет неразрешимых ситуаций. В подборке “Рамблера” фильмы о самолетах, которые стоит посмотреть перед перелетом.

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“Чудо на Гудзоне” (2016)

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в Нью-Йорке в 2009 году. Самолет US Airways после отказа двигателей совершил аварийную посадку на Гудзон после того, как в него влетела стая птиц. Опытный пилот и профессионал Челси Салленберг пошел на риск и смог посадить воздушное судно в холодную воду. На борту находилось 155 человек, ни один из которых не пострадал.

Фильм рассказывает не только хронологию самой аварийной посадки, но и то, что стоит за людьми, которые ежедневно управляют гражданской авиацией.

“На солнце, вдоль рядов кукурузы” (2023)

Кадр из фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

В 2023 году на экраны вышел художественный фильм, который рассказывает об аварийной посадке самолета “Уральских авиалиний” на кукурузное поле. Вскоре после вылета воздушное судно столкнулось со стаей чаек. Пилотам удалось посадить самолет на кукурузное поле, все пассажиры, находившиеся на борту, выжили. В самолете находилось 233 человека, 74 из них получили травмы разной степени тяжести.

Фильм рассказывает историю некоторых семей, которые летели этим рейсом, а также историю пилота Дамира Юсупова — сам он выступал консультантом при съемках фильма.

“Авиатор” (2004)