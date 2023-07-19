3 экшен-фильма для фанатов "Миссия невыполнима"

В 1996-м году в прокат вышел приключенческий боевик "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли. Картина сразу же полюбилась фанатам динамичных фильмов и быстро окупила затраченные на ее съемки бюджет.

© Кадр из фильма "Правдивая ложь"

История об агенте американских спецслужб и его непростых испытаниях снискала такую популярность, что ее сиквелы снимаются до сих пор, по прошествии двух десятилетий. Подборка экшен-фильмов для тех, кто уже видел новую часть и пересмотрел все предыдущие, – в материале "Рамблера".

"Правдивая ложь" (1994)

Кадр из фильма "Правдивая ложь"

Для членов своей семьи главный герой Гарри – заботливый муж, отец и самый настоящий трудоголик, который занимается продажей компьютеров. На самом же деле мужчина является спецагентом и регулярно выполняет для государства сложные и опасные задания. Этот факт удалось бы сохранить в тайне, если бы однажды Гарри и его супругу не похитили террористы. Мужчине предстоит выжить самому и спасти свою возлюбленную, раскрыв перед ней все карты.

"Ронин" (1998)

Кадр из фильма "Ронин"

Мастера шпионажа и слежки, именуемые "ронинами", объединяются под началом таинственного незнакомца для выполнения важного поручения: им предстоит выкрасть кейс, содержимое которого не известно. Но это не особо важно, ведь главные герои всю жизнь зарабатывают на жизнь выполнением нестандартных заданий. Но очередное дело, как вскоре выяснится, станет не самым простым для опытных наемников. Виной тому конфликты в команде и усилия конкурентов, которые также стремятся заполучить заветный портфель.

"Идентификация Борна" (2002)