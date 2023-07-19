Bloomberg: компания Apple может купить Disney
Компания Disney или часть ее активов могут быть проданы компании Apple. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.
Отмечается, что Disney может продать часть своих активов, куда входят Pixar, Marvel, Lucasfilm и 20th Century Fox из-за убытков. Одним из наиболее вероятных покупателей называется компания Apple.
Такое решение управляющий компанией Боб Айгер принял после того, как вернулся в кресло руководителя. За время его отсутствия Disney занимался Боб Чапек. По мнению Айгера, его предшественник допустил ряд неправильных решений, которые заставили компанию работать в убыток. В частности, речь идет о запуске некоторых фильмов и сериалов на стриминг-платформах.
Инсайдеры отмечают, что окончательное решение еще не принято, но подтверждают информацию о том, что Disney хочет продать Apple свои активы.
Ранее сообщалось, что инсайдер заявил о плане Disney на вырезанные сцены из «Аватара».