Компания Apple может купить Disney

Компания Disney или часть ее активов могут быть проданы компании Apple. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.

© Кадр из мультфильма «Холодное торжество»

Отмечается, что Disney может продать часть своих активов, куда входят Pixar, Marvel, Lucasfilm и 20th Century Fox из-за убытков. Одним из наиболее вероятных покупателей называется компания Apple.

Такое решение управляющий компанией Боб Айгер принял после того, как вернулся в кресло руководителя. За время его отсутствия Disney занимался Боб Чапек. По мнению Айгера, его предшественник допустил ряд неправильных решений, которые заставили компанию работать в убыток. В частности, речь идет о запуске некоторых фильмов и сериалов на стриминг-платформах.

Инсайдеры отмечают, что окончательное решение еще не принято, но подтверждают информацию о том, что Disney хочет продать Apple свои активы.