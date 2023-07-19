Кино недели: "О чем говорят незнакомцы"

На следующей неделе в прокат выходит испанская комедийная драма "О чем говорят незнакомцы".

© Кадр из фильма "О чем говорят незнакомцы"

Кому кинокартина придется по душе и почему стоит обратить на нее внимание – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Главные герои – три семейные пары, которые приходят на групповой сеанс психотерапии. До сих пор они не были знакомы и видят друг друга впервые в жизни. В ожидании специалиста новоиспеченные товарищи по несчастью общаются и узнают подробности личной жизни друг друга. Эстебан и Карла, например, давно вместе, но на данный момент живут отдельно. Марта и Роберто почти 10 лет состоят в браке, несмотря на то что женщину раздражает непростой характер возлюбленного. Наконец, отношения третьей пары – Лауры и Даниэля – длятся дольше всего, но супруги регулярно сталкиваются с разногласиями при решении чуть ли не любого вопроса.

Но не только истории взаимоотношений героев представляют интерес для зрителя: завязка происходит, когда они обнаруживают 8 адресованных им конвертов. А в них, в свою очередь, расписаны испытания, которые так и не явившийся на сеанс психотерапевт велит выполнять.

На протяжении полутора часов озадаченные, но заинтригованные пары будут делиться своими мыслями и откровениями о любви, верности и трудностях супружеской жизни.

Актерский состав

Главные роли в фильме исполнили известные испанские актеры. В их числе Хуан Карлос Вельидо ("Пираты Карибского моря: На странных берегах", "Хребет дьявола", "Телефонистки"), Феле Мартинес ("Любовники полярного круга", "Дурное воспитание", "Гранд отель"), Александра Хименес ("ОКР ОКР", "Похождения призрака", "Харлан Кобен. Невиновен") и Ева Угарте ("Галерея Вельвет", "Под подозрением").

Режиссура

Над созданием картины трудился Херардо Эрреро. Именно он снял напряженный детектив "Тайна в его глазах", который был награжден премией "Оскар" как "лучший фильм года на иностранном языке". В числе других творений режиссера "Ветер, который качает вереск", "Печальная баллада для трубы", "В поисках Эрика", "Убить Фрейда" и др.