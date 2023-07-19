Смех сквозь слезы: 3 лучшие трагикомедии

Комедии сняты, чтобы смешить зрителей, а трагедии — чтобы заставлять их плакать. Трагикомедии вызывают смех сквозь слезы и редко оставляют окружающих равнодушными.

© Кадр из фильма «Отель "Гранд Будапешт"»

Подборка запоминающихся трагикомедий — в материале «Рамблера».

Видео дня

«Отель "Гранд Будапешт"» (2014)

Молодой Зеро Мустафа устраивается на работу в отель «Гранд Будапешт» коридорным. Его начальником становится старший консьерж мсье Густав, любящий соблазнять пожилых постоялиц отеля. Одна из них — невероятно богатая мадам Д., которая, к удивлению окружающих, внезапно умирает. При чтении завещания становится известно, что мадам завещала мсье Густаву невероятно ценную картину «Мальчик с яблоком». Сын мадам не согласен с таким исходом, и прямо на обсуждении завещания завязывается потасовка. Зеро и Густава выгоняют из особняка, однако они успевают сделать неожиданное — украсть картину. После этого герои попадают в чреду приключений, которая заставит их оказаться в тюрьме и даже на войне.

«Магазинные воришки» (2018)

Крайне бедная японская семья живет на пенсию своей пожилой бабушки. Чтобы выжить, глава семейства Осаму учит близких подворовывать в магазинах и оставаться безнаказанными. Возвращаясь с очередной кражи, Осаму вновь применяет свои навыки. На этот раз он утаскивает с чужого балкона не вещь, а ребенка. Поначалу жена главного героя не рада такому подарку, однако вскоре девочку Юри принимают в семью. Воришки живут счастливо ровно до того момента, пока внезапно не видят по телевизору объявление о пропаже ребенка. Правда, возвращать краденное обратно семья не привыкла.

«Еще по одной» (2020)

Кадр из фильма «Еще по одной»