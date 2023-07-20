Кино с психологом: цена женского успеха в фильме «Жанна»

Российский фильм «Жанна» был принят зрителями неоднозначно. Публика привыкла видеть картины, где женский успех — это путь, выстраданный в отношениях. Когда любимый муж изменил, бросил, тогда у женщины появляется злость и желание доказать, что она может быть успешной и счастливой самостоятельно.

© Кадр из фильма "Жанна"

Но в картине Константина Статского все иначе. О том, какую цену главной героине ленты приходится заплатить за успех, "Рамблеру" объяснила психолог Эльвира Гарайшина.

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Главная героиня в фильме «Жанна» изначально поднималась по социальному лифту без истории «из зависимых отношений к счастливой независимости». У ее успеха более высокая цена.

Таких женщин как Жанна в народе называют «баба с яйцами». В психоанализе — фаллическая — та, которая живет на мужских энергиях достигаторства, с полным отказом от своих чувств. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Жанна — владелец крупной торговой компании, с большим автопарком элитных машин и особняком в центре столицы. Ей 50 лет. Красивая и стройная. Ни одной морщинки. Хотели бы вы жить так красиво или хотя бы на 10% достичь того, что есть у Жанны?

Чем Жанна платит за успех?

Родители Жанны развелись. Папа уехал в город и быстро завел новую семью. Девочка осталось с мамой, которая после развода впала в глубокую депрессию и сама нуждалась в заботе. Жанне пришлось быстро взрослеть и защищать себя. Даже от стаи диких собак, которые хотели ее, убегающую маленькую школьницу, разорвать в клочья на ледяной реке. Но Жанна быстро училась. И ей удалось напугать не только голодных собак, но и стать «своей» среди бандитов 90-х.

В подростковом возрасте она познакомилась на рынке с «ребятками», быстро стала вожаком, и вместе с ними на заброшенном заводе упаковывала советские макароны в самодельные картонные коробки с итальянскими буквами. Тогда случилась и первая романтическая любовь. Но когда всех друзей-бандитов расстреляли вместе с ее парнем прямо во время торговли на рынке, Жанна уехала покорять Москву. И покорила.

Психически Жанна травмирована. Травма развода, травма привязанности к матери, травма потери любимого на разборках. И из своей травмы она черпает ресурс. Только черпать его можно по-разному. Целительно, когда травмированную часть личности мы нежно укутываем в одеяло, любим, поддерживаем и рядом наращиваем новый опыт отношений, где пробуждается чувствительность. Жанна выбирает другой путь. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Поскольку в травме много подавленной агрессии, непрожитых аффектов, она их берет и использует в деле. Хладнокровно разбирается с любовником, когда тот сообщает, что у него есть девушка, и та скоро родит, блокирует ему все счета, забирает машину. Безжалостно планирует забрать новорожденного ребенка. Она отключена от своей чувствительности. И получает доступ к чувствам только в момент, когда пьет. А пьет Жанна очень много.

Алкоголизм позволяет получить доступ к живым чувствам, осознать всю глубину страданий. Но алкоголизм изолирует от настоящей жизни, уводит в иллюзорный мир, где все хорошо. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Травма — это нефтяная скважина Жанны.