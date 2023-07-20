5 самых захватывающих фильмов про монстров

За время существования кинематографа режиссеры создали сотни монстров: одни из них способны вызвать ужас, другие жалость, а третьи и вовсе умиление.

© Кадр из фильма "Кинг Конг"

Так или иначе фильмы про монстров обычно невероятно захватывающие. Особенно для тех, у кого сильно развито воображение – кто знает, может, в далеком будущем землянам и впрямь предстоит столкнуться с необычным устрашающим существом?

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Подробнее о фильмах про монстров, которые никого не оставят равнодушным – в материале "Рамблера".

"Монстро", 2008

Во время прощальной вечеринки по случаю отъезда Роба из Нью-Йорка в Японию происходит трагедия: в городе возникает нечто, которое нападает на людей и разрушает все на своем пути. Армия США не способна противостоять чудищу, а между тем девушка Роба находится рядом с Центральным парком – именно там, где ведет охоту монстр.

"Кинг Конг", 2005

Действие картины разворачивается в 1930-х. Съемочная группа во главе режиссера-неудачника Карла решает отправиться на загадочный Остров Черепа, чтобы изучить легенды о горилле-гиганте по кличке Конг. Очень скоро герои выясняют, что Конг –не выдумка. Он живет в чаще джунглей вместе с другими созданиями из доисторических времен.

"Тихое место", 2018

Кадр из фильма "Тихое место"

Родители с двумя детьми живут в отдаленной местности. По соседству с ними находятся жуткие монстры, которые реагируют на любой звук. Семья день за днем пребывает в полной тишине и общается друг с другом посредством жестов. Вдобавок к этому героям нужно бесшумно передвигаться, чтобы монстры их не обнаружили. Но сохранять тишину весьма сложно, когда в семье есть дети.

"Американский оборотень в Лондоне", 1981

Кадр из фильма "Американский оборотень в Лондоне"

Двое друзей-американцев беззаботно путешествуют по самым жутким местам Англии. Героев не страшат предупреждения, и очень скоро им приходится поплатиться за свою беспечность. Однажды ночью один из американцев превращается в призрака, а другой в оборотня.

"Нечто", 1982