Кадр дня: как появилась знаменитая маска в фильме «Хэллоуин»

Настоящей визитной карточкой фильма «Хэллоуин» стала белая маска на лице серийного убийцы Майкла Майерса. Этот «аксессуар» остается на лице главного злодея картины во всех частях франшизы (кроме фильма «Хэллоуин III: Сезон ведьм, где Майерса попросту не было).

© Кадр из фильма «Хэллоуин 2018"

Историю появления знаменитой белой маски «Хэллоуина» читайте в материале «Рамблера».

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Ставший визитной карточкой фильма «аксессуар» появился на лице убийцы в 1978 году, в оригинальном «Хэллоуине». Поклонники хоррора помнят, что Майкл Майерс украл ее вместе с другими вещами из магазинчика после побега из психиатрической лечебницы. С этого момента маска стала неотъемлемым «героем» картины.

У гримеров и костюмеров была довольно сложная задача: создать неповторимую и запоминающуюся внешность серийного убийцы при довольно скромном бюджете. На производство фильма было выделено всего 300 тысяч долларов.

Кадр из фильма "Хэллоуин"

Художник-постановщик картины Томми Ли Уоллес поначалу не знал, как сделать так, чтобы преступник на экране выглядел максимально пугающе, не потратив на грим и костюмы большие деньги. В результате дело закончилось тем, что Уоллес зашел в ближайший магазин карнавальных костюмов и купил маску капитана Кирка из «Стар Трека», заплатив за нее меньше двух долларов.

Разумеется, использовать лицо актера Уильяма Шетнера в «Хэллоуине» Уоллес не собирался. Ему предстояло создать уникальную маску, чтобы лицо Майкла Майерса всегда оставалось устрашающим и лишенным всяческих проявлений эмоций.

Уоллес срезал с маски бакенбарды, увеличил отверстия для глаз и покрасил маску белой краской, лишив ее бровей. Так просто и появился главный «аксессуар» знаменитого хоррора, который сделал серийного маньяка Майкла Майерса одним из самых запоминающихся антигероев в кино.