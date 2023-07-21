5 трогательных фильмов для тех, кто хочет поплакать
Многим из нас время от времени хочется поплакать просто для того, чтобы выпустить накопившиеся эмоции. Один из лучших способов сделать это – посмотреть трогательное кино.
Фильмы из нашей подборки позволят не только пустить слезу, но и натолкнут на важные размышления о жизни.
Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".
"В погоне за счастьем", 2006
Крис Гарднер в одиночку воспитывает пятилетнего сына и пытается сделать все для его благополучной жизни. Но семье едва удается свести концы с концами и в итоге их выселяют из квартиры.
Гарднер решает устроиться на стажировку в брокерскую компанию, чтобы через полгода стать специалистом и получить должность. Вот только во время стажировки зарплату платить ему не будут.
"До встречи с тобой", 2016
Лу Кларк работает в кафе на низкооплачиваемой должности и даже не мечтает о чем-то большем. Но однажды героиня теряет работу, и ее жизнь переворачивается с ног на голову. Девушка становится сиделкой парализованного Уилла. Очень скоро герои проникаются друг к другу большой симпатией: Лу пытается вернуть мужчине вкус к жизни, а Уилл изменить отношение девушки к себе.
"Великий", 2020
Действие картины разворачивается в 1970-е. Военный фотограф Юджин Смит, роль которого исполнил Джонни Депп, отправляется в Японию, где произошла экологическая катастрофа. Именно здесь фотографу предстоит сделать самые животрепещущие снимки в своей карьере, а также узнать, кем он является на самом деле.
"Мой ангел-хранитель", 2009
11-летняя девочка подает в суд на своих родителей. Подросток узнала о том, что ее зачали "в пробирке" лишь для того, чтобы она могла поддерживать жизнь сестры, больной лейкемией. Год за годом она жертвовала сестре кровь, плазму и даже костный мозг. В 11 лет девочка узнает, что она должна отдать сестре почку. И тогда героиня решает побороться за свои права.
"P.S. Я люблю тебя", 2007
Главная героиня тяжело переживает несвоевременную смерть мужа. Они были идеальной парой и могли прожить до старости вместе, но судьба распорядилась иначе. Герой знал, что его дни сочтены и решил оставить возлюбленной семь посланий, чтобы она легче перенесла утрату.