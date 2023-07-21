5 трогательных фильмов для тех, кто хочет поплакать

Многим из нас время от времени хочется поплакать просто для того, чтобы выпустить накопившиеся эмоции. Один из лучших способов сделать это – посмотреть трогательное кино.

© Кадр из фильма «В погоне за счастьем»

Фильмы из нашей подборки позволят не только пустить слезу, но и натолкнут на важные размышления о жизни.

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Подробнее об этих картинах – в материале "Рамблера".

"В погоне за счастьем", 2006

Крис Гарднер в одиночку воспитывает пятилетнего сына и пытается сделать все для его благополучной жизни. Но семье едва удается свести концы с концами и в итоге их выселяют из квартиры.

Гарднер решает устроиться на стажировку в брокерскую компанию, чтобы через полгода стать специалистом и получить должность. Вот только во время стажировки зарплату платить ему не будут.

"До встречи с тобой", 2016

Лу Кларк работает в кафе на низкооплачиваемой должности и даже не мечтает о чем-то большем. Но однажды героиня теряет работу, и ее жизнь переворачивается с ног на голову. Девушка становится сиделкой парализованного Уилла. Очень скоро герои проникаются друг к другу большой симпатией: Лу пытается вернуть мужчине вкус к жизни, а Уилл изменить отношение девушки к себе.

"Великий", 2020

Кадр из фильма "Великий"

Действие картины разворачивается в 1970-е. Военный фотограф Юджин Смит, роль которого исполнил Джонни Депп, отправляется в Японию, где произошла экологическая катастрофа. Именно здесь фотографу предстоит сделать самые животрепещущие снимки в своей карьере, а также узнать, кем он является на самом деле.

"Мой ангел-хранитель", 2009

11-летняя девочка подает в суд на своих родителей. Подросток узнала о том, что ее зачали "в пробирке" лишь для того, чтобы она могла поддерживать жизнь сестры, больной лейкемией. Год за годом она жертвовала сестре кровь, плазму и даже костный мозг. В 11 лет девочка узнает, что она должна отдать сестре почку. И тогда героиня решает побороться за свои права.

"P.S. Я люблю тебя", 2007