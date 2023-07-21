Лучшие трилогии, которые можно посмотреть за выходные
Если первая часть фильма оказывается успешной, ее продлевают на вторую, а иногда и на третью часть. Поэтому просмотр трилогии — хорошая идея, это значит, что фильм точно будет хорошим.
Кроме того, три фильма можно посмотреть на выходных и вы уже будете знать, чем себя занять или фоново включите кино для бытовых дел. О лучших трилогиях, которые можно посмотреть за выходные, — в материале “Рамблера”.
“Человек-паук” (2002), “Человек-паук 2” (2004), “Человек-паук 3: Враг в отражении” (2007)
Первым роль Человека-паука в фильмах доверили Тоби Магуайру. Он — канонический супергерой первого поколения, которые знают и современные дети и уже взрослые. Именно эта трилогия положила начало приключениям персонажа в кино. С тех пор в киновселенной появилось еще два актера, исполняющих эту роль, но все равно критики отдают предпочтение первой трилогии. Если вы хотите посмотреть захватывающее супергеройское кино с ноткой доброты и теплоты, то это — лучший вариант.
“Назад в будущее” (1985), “Назад в будущее 2” (1989), “Назад в будущее 3” (1990)
Этот фильм — классика американского кино, которая вошла в золотой фонд фильмов прошлого века. Когда-то это была культовая картина, и именно так режиссеры того времени представляли себе настоящее будущее. Первая часть трилогии побила все рекорды и стала самым успешным коммерческим фильмом за 1985 год, поэтому ее продлили на вторую, а затем и на третью часть.
До сих пор история Марти Макфлая находит отражение в кино, он часто снимается в камео, а по мотивам фильма ставят мюзиклы и театральные постановки.
“Как приручить дракона” (2010), “Как приручить дракона 2” (2014), “Как приручить дракона 3” (2019)
Первая часть фильма оказалась настолько коммерчески успешной, что ее сразу продлили на две других. Главные герои полюбились маленьким и взрослым зрителям, и мультфильм вновь и вновь собирал внушительную кассу. Однако после 2019 года полнометражные мультфильмы производить прекратили, поэтому появились короткометражки, мультсериалы, компьютерные игры и театральные постановки. Кроме того, франшизу купили многие парки развлечений и организовали аттракционы в стилистике мультфильма. Что сделало трилогию более узнаваемой и успешной.