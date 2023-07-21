Лучшие трилогии, которые можно посмотреть за выходные

Если первая часть фильма оказывается успешной, ее продлевают на вторую, а иногда и на третью часть. Поэтому просмотр трилогии — хорошая идея, это значит, что фильм точно будет хорошим.

© Кадр из фильма "Назад в будущее 2"

Кроме того, три фильма можно посмотреть на выходных и вы уже будете знать, чем себя занять или фоново включите кино для бытовых дел. О лучших трилогиях, которые можно посмотреть за выходные, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

“Человек-паук” (2002), “Человек-паук 2” (2004), “Человек-паук 3: Враг в отражении” (2007)

Первым роль Человека-паука в фильмах доверили Тоби Магуайру. Он — канонический супергерой первого поколения, которые знают и современные дети и уже взрослые. Именно эта трилогия положила начало приключениям персонажа в кино. С тех пор в киновселенной появилось еще два актера, исполняющих эту роль, но все равно критики отдают предпочтение первой трилогии. Если вы хотите посмотреть захватывающее супергеройское кино с ноткой доброты и теплоты, то это — лучший вариант.

“Назад в будущее” (1985), “Назад в будущее 2” (1989), “Назад в будущее 3” (1990)

Этот фильм — классика американского кино, которая вошла в золотой фонд фильмов прошлого века. Когда-то это была культовая картина, и именно так режиссеры того времени представляли себе настоящее будущее. Первая часть трилогии побила все рекорды и стала самым успешным коммерческим фильмом за 1985 год, поэтому ее продлили на вторую, а затем и на третью часть.

До сих пор история Марти Макфлая находит отражение в кино, он часто снимается в камео, а по мотивам фильма ставят мюзиклы и театральные постановки.

“Как приручить дракона” (2010), “Как приручить дракона 2” (2014), “Как приручить дракона 3” (2019)