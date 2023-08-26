Кино с психологом: психотравмы героя Миронова в “Бриллиантовой руке”

В постоянной рубрике "Кино с психологом" "Рамблер" совместно со специалистом в области психологии подробно разбирает фильмы и их героев. В этом материале мы спросили у эксперта, какие психологические травмы могли быть у персонажа, которого сыграл Андрей Миронов в культовой советской картине "Бриллиантовая рука".

© Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Героя Андрея Миронова на протяжении всего фильма преследуют неудачи, как непоседливого ребенка, и объяснение этого таится в его детских травмах. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

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Граф является не лидером, а ведомым, создавая рядом с собой сильную фигуру в виде Лелика и «шефа». Но интересным является факт, что даже в ситуациях с Юрием Никулиным, где герой Миронова должен быть по плану ведущим, он неосознанно отдает эту роль Семену Горбункову.

Отсутствие отца или его формальное присутствие в детстве Графа провоцируют такое поведение героя во взрослом возрасте – неосознанно хочется «закрыть» эту травму, почувствовать отцовскую защиту. Внутреннее желание обрести опору и проработать травмы, связанные с папой, толкают Графа на окружение себя более сильными личностями - «авторитетами». Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт

Непоседливость и провалы Геннадия связаны с детской травмой «недолюбленности» мамой. В детстве герой Миронова был послушным ребенком, «хорошим мальчиком» с прекрасными перспективами заслужить любовь матери, но увы, таким образом этого не удавалось – мама не обращала особого внимания. Но нашелся выход – попадать в разные передряги, где матери приходилось все бросать, спасать сына, попавшего в беду, проявлять внимание и заботу – только таким способом их можно было получить ребенку, поэтому с детства эта программа повторяется изо дня в день.

Находясь в роли жертвы, слабого и невезучего, даже среди бандитов Графу получается не только получать внимание и поддержку, но и перекладывать ответственность на судьбу, обстоятельства или «того парня», что находится рядом.

В конце фильма Геннадий злится, что у него ничего не выходит, чувствуется, что очень хочется оправдать собственные ожидания, быть сильным и угодить подельникам, получив солидную репутацию и похвалу, но детские травмы берут свое на уровне подсознания – внимание, поддержка и перекладывание ответственности важнее. Вероника Сысоева Нарколог, психотерапевт