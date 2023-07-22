На Венецианском фестивале покажут полную версию "Андрея Рублева"

Кинокартина "Андрей Рублев" Тарковского вошла в специальный конкурс восьмидесятого Венецианского кинофестиваля. Впервые будет показана полная версия фильма, который ранее подвергся цензуре. Об этом сообщает ТАСС.

© Globallookpress

Специально для фестиваля картину отреставрировал Международный институт Андрея Тарковского. Киноленту режиссера покажут в рамках специальной программы "Венецианская классика", где будут представлены 20 других фильмов. Все эти ленты считаются признанной классикой.

Среди них — "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина, а также "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Картина Параджанова будет представлена как украинский проект, поскольку ее снимали на киевской киностудии и на украинском языке.

Секция "Венецианская классика" посвящена актрисе Джине Лоллобриджиде, которая умерла в начале 2023 года.