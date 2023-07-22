На Венецианском фестивале покажут полную версию "Андрея Рублева"
Кинокартина "Андрей Рублев" Тарковского вошла в специальный конкурс восьмидесятого Венецианского кинофестиваля. Впервые будет показана полная версия фильма, который ранее подвергся цензуре. Об этом сообщает ТАСС.
Специально для фестиваля картину отреставрировал Международный институт Андрея Тарковского. Киноленту режиссера покажут в рамках специальной программы "Венецианская классика", где будут представлены 20 других фильмов. Все эти ленты считаются признанной классикой.
Среди них — "Изгоняющий дьявола" Уильяма Фридкина, а также "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Картина Параджанова будет представлена как украинский проект, поскольку ее снимали на киевской киностудии и на украинском языке.
Секция "Венецианская классика" посвящена актрисе Джине Лоллобриджиде, которая умерла в начале 2023 года.
Ранее "Рамблер" писал о том, что российский фильм "Голоса Арктики" выиграл на фестивале в Италии.