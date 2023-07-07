Стало известно, какие российские проекты возглавили рейтинг картин с наибольшим социальным эффектом. Об этом сообщает "ТАСС" с ссылкой на информацию "Национальной медиа группы".

Лидирующие позиции в списке заняли фильмы "Чебурашка", "Праведник", "Поехавшая" и "Далекие близкие". Из сериалов наибольшее впечатление на россиян произвели "Трудные подростки 4" и "Нулевой пациент". По мнению зрителей, таких картин нужно снимать больше.

"Именно эти картины стали примером баланса зрительской симпатии (высокий рейтинг на онлайн-платформах) и социального влияния", – сообщили в НМГ.

Так, в фильмах "Праведник" (91%) и "Далекие близкие" (82%) оценили наличие важной идеи, а свежего взгляда на актуальную проблему – в "Нулевом пациенте" (83%) и "Трудных подростках 4" (81%). Больше всего зрители сопереживали героям "Праведника" (89%), "Нулевого пациента" (83%) и "Далеких близких" (82%).

Успех также пророчат проектам "Капельник", "Черная весна", "Жиза", "13 клиническая", "Тетя Марта", "Мира", "Алиса не может ждать" и "Непослушник". Указанные фильмы и сериалы оставляют более умеренные впечатления после их просмотра.

Сообщается, что кинопродукты 2022-го и 2023-го годов были проанализированы с точки зрения их ценностного воздействия на зрителя.