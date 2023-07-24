Кино недели: «Идеальная ложь»

10 августа на экраны выходит психологический триллер французского режиссера Сильвена Деклу «Идеальная ложь».

Картину наверняка по достоинству оценят зрители, отдающие предпочтение вышеуказанному жанру, а также ценители драм. О сюжете, актерском составе и главной идее фильма читайте в материале «Рамблера».

Сюжет фильма «Идеальная ложь»

В центре сюжета — история девушки-идеалистки по имени Мадлен и ее молодого человека Антуана, которые очень хотят попасть к верхушке власти. Но, как говорится, бойтесь своих желаний. Во время отдыха на Корсике на утренней пустынной дороге Мадлен и Антуан встречают местного жителя, словесная перепалка с которым оборачивается трагедией. Происшествие пара вынуждена скрыть. Теперь Мадлен и Антуана объединяют не только чувства, но и общая тайна, которой никак нельзя дать выплыть наружу.

Проходит время, мечта о том, чтобы попасть в высшие эшелоны власти, сбывается и у Мадлен, и у Антуана. Правда, теперь бывшие возлюбленные находятся в противоположных лагерях и становятся противниками. И у каждого из них есть мощное оружие — их общая тайна, которая способна погубить их карьеры, но и лишить свободы. Борьба по разные стороны баррикад превращается для Мадлен и Антуана в личное противостояние.

Актерский состав

Главную женскую роль в «Идеальной лжи» исполнила Ребекка Мардер, которую называют восходящей звездой французского кинематографа. Актриса уже успела запомниться зрителю ролью Полин Молеон в фильме «Мое преступление» Франсуа Озона. Ребекка блестяще справилась с ролью Мадлен, прекрасно сумев передать неоднозначность главной героини: например, ее легкость и в то же время абсолютную уверенность в том, чего она хочет.

Партнером Ребекки по съемочной площадке стал Бенжамен Лаверн, исполнивший роль Антуана. Этого известного французского актера зрителям уже посчастливилось увидеть в недавней премьере в нашумевшей «Жанне Дюбарри», где он исполнил роль Ля Борда.

Компанию исполнителям главных ролей также составили Эммануэль Берко, Паскаль Элсо, Марк Барбе, Седрик Аппьетто, Жан-Эммануэль Паньи и другие.

Режиссер об актерах

Режиссер Сильвен Деклу в 2016 году был отмечен номинацией на премию «Сезар» за короткометражный фильм «Мой герой». Тогда же он снял свою первую полнометражную картину «Продавец». В планах у режиссера экранизация романа «Система Виктории» Эрика Рейнхарда, над которой он уже работает.

Выбор актеров на главные роли в «Идеальной лжи» Деклу считает одной из главных удач проекта.

Мадлен не святая, но и не абсолютная карьеристка. Она сложная девушка, у которой есть очень твердые убеждения. Она постоянно борется за продвижение идей, в которые верит. Ребекка сумела блестяще передать неоднозначность героини, — говорил Деклу в одном из интервью.

О выборе же актера на главную мужскую роль режиссер высказался так: